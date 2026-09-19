Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%8 780 руб. 14 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379229
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, кг.
1
Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 – новейшая разработка: возможно первый в России бинокль с призмами Roof и переменным увеличением. Бинокль обладает достоинством конструкции с призмами Roof – компактным корпусом, и при этом имеет увеличение 10-20х которое превышает увеличение любого обычного бинокля SPUTNIK. Это преимущество оценят туристы, охотники и просто любители долгих пеших прогулок в лесу или горах, для которых имеет значение небольшие размеры бинокля и возможность наблюдать объекты на небольшом расстоянии и в отдалении.
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Курьерская доставка в Москве
Бинокль Veber SPUTNIK ZOOM 10-20х50 – новейшая разработка: возможно первый в России бинокль с призмами Roof и переменным увеличением. Бинокль обладает достоинством конструкции с призмами Roof – компактным корпусом, и при этом имеет увеличение 10-20х которое превышает увеличение любого обычного бинокля SPUTNIK. Это преимущество оценят туристы, охотники и просто любители долгих пеших прогулок в лесу или горах, для которых имеет значение небольшие размеры бинокля и возможность наблюдать объекты на небольшом расстоянии и в отдалении.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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