Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR
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Характеристики
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 предназначен, в первую очередь, для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Его линза диаметром 60 мм собирает света на 40% больше, чем линзы диаметром 50 мм. Следовательно, бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 позволяет вести наблюдение в более глубоких сумерках. Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер). Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 камуфлированный имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
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