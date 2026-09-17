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Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR

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Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 1
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 2
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 3
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 4
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 5
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 6
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 7
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
полевой, туристический
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
20x
Цвет корпуса
камуфляж
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 4
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 5
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 6
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 7
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 30544
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
полевой, туристический
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
20x
Цвет корпуса
камуфляж
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR

Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 предназначен, в первую очередь, для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Его линза диаметром 60 мм собирает света на 40% больше, чем линзы диаметром 50 мм. Следовательно, бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 позволяет вести наблюдение в более глубоких сумерках. Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер). Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 камуфлированный имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 VR




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
полевой, туристический
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
20x
Цвет корпуса
камуфляж
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 предназначен, в первую очередь, для рассматривания в деталях очень удаленных объектов. Его линза диаметром 60 мм собирает света на 40% больше, чем линзы диаметром 50 мм. Следовательно, бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 позволяет вести наблюдение в более глубоких сумерках. Мягкие резиновые наглазники окуляров и эргономичный корпус, широкий барабанчик наводки на резкость позволяет максимально комфортно использовать этот крупный бинокль при наблюдении с рук. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (желательно с ручкой, чтобы сопровождать цель, не прикасаясь к прибору, бинокль крепится к быстросъемной площадке штатива через адаптер). Бинокль Veber Classic БПЦ 20x60 камуфлированный имеет металлический корпус и многослойное, трудностираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров. Колесики фокусировки и диоптрийной коррекции вращаются плавно, с дозированным усилием. Перефокусировку на объекты легко и удобно производить даже в перчатках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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