Бинокль Discovery Elbrus 10x42
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Elbrus 10x42
Discovery Elbrus 10x42 – 10-кратный roof-бинокль с высокой светосилой, который можно использовать для решения наблюдательных задач разного уровня сложности. Эта модель отлично подойдет охотникам, орнитологам, походникам, сотрудникам спецслужб, рыбакам и многим другим. Бинокль имеет сбалансированный функционал и надежную конструкцию, способен порадовать картинкой высокого качества и удобством использования. Оптика бинокля – это полностью и многократно просветленное стекло BK-7, которое позволяет видеть окружающий мир во всех подробностях и с минимумом искажений. Передаваемая картинка яркая и контрастная – даже при переменной облачности, когда внешнего освещения недостаточно, все видно четко и ясно. Удобно расположены элементы настройки. Например, барабан фокусировки близко придвинут к окулярам, поэтому до него легко дотянуться. Совсем рядом, на правом окуляре, находится кольцо диоптрийной коррекции. Также можно регулировать расстояние между зрачками. Бинокль оборудован поворотно-выдвижными наглазниками, что позволяет наиболее удобно настроить их под пользователя. Пластиковый корпус удобно лежит в руках, есть стандартное резьбовое крепление для установки бинокля на штатив.
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