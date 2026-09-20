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Бинокль Discovery Field 12x50 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Discovery Field 12x50

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Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 9
Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 1
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 2
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 3
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 4
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 5
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 6
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 7
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 8
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 9
  • Бинокль Discovery Field 12x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538482
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1.15

Описание товара Бинокль Discovery Field 12x50

Discovery Field 12x50 – это бинокль с самым мощным увеличением в своей линейке: оно составляет 12 крат. Прибор отлично проявит себя при наблюдениях на открытой местности как ясным днем, так и в облачную погоду или в сумерках. Это высоко оценят все, кто занимается охранными наблюдениями, любит охоту и вылазки на дикую природу, походы по горам и лесам. Большие объективы бинокля собирают много света, а на его на линзы нанесено многослойное просветление – формируемое изображение получается контрастным, ярким и естественным. Оптика бинокля Discovery Field 12x50 изготовлена из стекла BK-7, а корпус – из прочного и при этом легкого пластика. Для дополнительной защиты от механических повреждений, влаги и пыли корпус обрезинен. Благодаря рельефности наружного покрытия прибор хорошо лежит в руке и не скользит. Объективы наводятся на резкость с помощью удобного барабана центральной фокусировки, который тоже обрезинен. При необходимости можно скорректировать диоптрии, чтобы скомпенсировать разницу в остроте зрения на правом и левом глазах. Для долгих наблюдений бинокль можно установить на штатив – есть стандартное гнездо 1/4 (адаптер приобретается дополнительно).

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Field 12x50




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Field 12x50 – это бинокль с самым мощным увеличением в своей линейке: оно составляет 12 крат. Прибор отлично проявит себя при наблюдениях на открытой местности как ясным днем, так и в облачную погоду или в сумерках. Это высоко оценят все, кто занимается охранными наблюдениями, любит охоту и вылазки на дикую природу, походы по горам и лесам. Большие объективы бинокля собирают много света, а на его на линзы нанесено многослойное просветление – формируемое изображение получается контрастным, ярким и естественным. Оптика бинокля Discovery Field 12x50 изготовлена из стекла BK-7, а корпус – из прочного и при этом легкого пластика. Для дополнительной защиты от механических повреждений, влаги и пыли корпус обрезинен. Благодаря рельефности наружного покрытия прибор хорошо лежит в руке и не скользит. Объективы наводятся на резкость с помощью удобного барабана центральной фокусировки, который тоже обрезинен. При необходимости можно скорректировать диоптрии, чтобы скомпенсировать разницу в остроте зрения на правом и левом глазах. Для долгих наблюдений бинокль можно установить на штатив – есть стандартное гнездо 1/4 (адаптер приобретается дополнительно).
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Отзывы


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