Бинокль Veber Classic PRO 8x40 VL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
40
Увеличение
8x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%8 640 руб. 10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666610
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
40
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х8
Вес, г.
100
Описание товара Бинокль Veber Classic PRO 8x40 VL
Описание товара Бинокль Veber Classic PRO 8x40 VL Veber Classic PRO 8x40 VL – бинокль с центральной фокусировкой в металлическом корпусе и отделкой искусственной кожей (VL).
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
40
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание товара Бинокль Veber Classic PRO 8x40 VL Veber Classic PRO 8x40 VL – бинокль с центральной фокусировкой в металлическом корпусе и отделкой искусственной кожей (VL).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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