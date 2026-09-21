Бинокль Levenhuk Camo Maple 10x42 с сеткой
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698966
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х8
Вес, г.
915
Описание товара Бинокль Levenhuk Camo Maple 10x42 с сеткой
Бинокль Levenhuk Camo 10x42 станет прекрасным приобретением для любого охотника. Компактный прибор в корпусе защитного цвета обеспечит прекрасную видимость на дальних дистанциях благодаря 10-кратному увеличению и полностью просветленной оптике, а также позволит рассмотреть в деталях ближайшие объекты: минимальная дистанция для фокусировки составляет всего 3 метра. Фокусировочный барабан расположен по центру и имеет рельеф, поэтому удобен даже при настройке бинокля в перчатках.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Бинокль Levenhuk Camo 10x42 станет прекрасным приобретением для любого охотника. Компактный прибор в корпусе защитного цвета обеспечит прекрасную видимость на дальних дистанциях благодаря 10-кратному увеличению и полностью просветленной оптике, а также позволит рассмотреть в деталях ближайшие объекты: минимальная дистанция для фокусировки составляет всего 3 метра. Фокусировочный барабан расположен по центру и имеет рельеф, поэтому удобен даже при настройке бинокля в перчатках.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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