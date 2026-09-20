Бинокль Veber Classic PRO 10x50 VL
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 60 до 75 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%9 610 руб. 12 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 60 до 75 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Бинокль Veber Classic PRO 10x50 VL
Бинокль с 10-кратным увеличением. Диаметр объектива: 50 мм. Диаметр выходного зрачка: 5 мм. Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м: 136 м. Угловое поле зрения (реальное): 6°. Минимальная дистанция фокусировки: 5 м. Porro-призмы. Линзы с многослойным просветляющим покрытием. Центральная фокусировка.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл, искусственная кожа
Назначение
бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
от 60 до 75 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Бинокль с 10-кратным увеличением. Диаметр объектива: 50 мм. Диаметр выходного зрачка: 5 мм. Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м: 136 м. Угловое поле зрения (реальное): 6°. Минимальная дистанция фокусировки: 5 м. Porro-призмы. Линзы с многослойным просветляющим покрытием. Центральная фокусировка.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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