Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х8
Вес, г.
250
Описание товара Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с 10-кратным увеличением – прекрасный вариант оптического прибора для охотников, туристов и любителей спортивной стрельбы. В окуляре бинокля расположены дальномерная шкала и угломерная сетка, которые позволяют измерить высоту цели и точно определить расстояние до нее, а также рассчитать горизонтальный угол и угол возвышения. Корпус прибора сделан из легкого высокопрочного пластика и полностью герметичен – этот бинокль рассчитан на использование в суровых полевых условиях.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с 10-кратным увеличением – прекрасный вариант оптического прибора для охотников, туристов и любителей спортивной стрельбы. В окуляре бинокля расположены дальномерная шкала и угломерная сетка, которые позволяют измерить высоту цели и точно определить расстояние до нее, а также рассчитать горизонтальный угол и угол возвышения. Корпус прибора сделан из легкого высокопрочного пластика и полностью герметичен – этот бинокль рассчитан на использование в суровых полевых условиях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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