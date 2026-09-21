Top.Mail.Ru
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 1
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 2
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 3
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 4
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 5
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 6
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 7
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 8
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 9
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 10
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 11
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 10
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 11
  • Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698969
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х8
Вес, г.
250

Описание товара Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой

Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с 10-кратным увеличением – прекрасный вариант оптического прибора для охотников, туристов и любителей спортивной стрельбы. В окуляре бинокля расположены дальномерная шкала и угломерная сетка, которые позволяют измерить высоту цели и точно определить расстояние до нее, а также рассчитать горизонтальный угол и угол возвышения. Корпус прибора сделан из легкого высокопрочного пластика и полностью герметичен – этот бинокль рассчитан на использование в суровых полевых условиях.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для туризма и походов, военный, для охоты, универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с 10-кратным увеличением – прекрасный вариант оптического прибора для охотников, туристов и любителей спортивной стрельбы. В окуляре бинокля расположены дальномерная шкала и угломерная сетка, которые позволяют измерить высоту цели и точно определить расстояние до нее, а также рассчитать горизонтальный угол и угол возвышения. Корпус прибора сделан из легкого высокопрочного пластика и полностью герметичен – этот бинокль рассчитан на использование в суровых полевых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Levenhuk Camo Rind 10x42 с сеткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...