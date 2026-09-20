Бинокль Veber Fisher 10*42

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 546094
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Бинокль 1042 Veber Fisher (camo) - это туристический бинокль, специально разработанный для любителей активного отдыха, таких как охотники, рыбаки и искатели приключений. Он оснащен 10-кратным увеличением и диаметром объектива 42 мм, что позволяет обнаруживать объекты в пространстве и удерживать их перед собой во время движения. Бинокль Veber Fisher 1042 оснащен Roof-призмами, изготовленными из высококачественного стекла Bak4. Это стекло обладает высоким коэффициентом преломления, что практически полностью убирает оптические искажения по краям поля зрения. Roof-призмы меньше подвержены разъюстировке при тряске и небольших ударах, что обеспечивает стабильность изображения.
Бинокль 1042 Veber Fisher (camo) - это туристический бинокль, специально разработанный для любителей активного отдыха, таких как охотники, рыбаки и искатели приключений. Он оснащен 10-кратным увеличением и диаметром объектива 42 мм, что позволяет обнаруживать объекты в пространстве и удерживать их перед собой во время движения. Бинокль Veber Fisher 1042 оснащен Roof-призмами, изготовленными из высококачественного стекла Bak4. Это стекло обладает высоким коэффициентом преломления, что практически полностью убирает оптические искажения по краям поля зрения. Roof-призмы меньше подвержены разъюстировке при тряске и небольших ударах, что обеспечивает стабильность изображения.
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