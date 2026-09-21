Рада И Терновник - Снывидения (4620032918386) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Рада И Терновник
Альбом (сингл)
Снывидения
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698857
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Характеристики
Бренд
Драгоценность
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Драгоценность
Barcode
[4620032918386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Рада И Терновник
Альбом (сингл)
Снывидения
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Воронёнок, Животное, Сирин с Алконостом, Милая, Шаманы Вспомянешь, Иван-дурак
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Рада И Терновник - Снывидения (4620032918386) виниловая пластинка
Для поклонников творчества группы Рада И Терновник доступна к приобретению виниловая пластинка Снывидения. Этот релиз включает в себя композиции, сочетающие в себе атмосферные и ностальгические мотивы. Приобретение данного винила станет отличным дополнением для собрания меломанов, ценящих оригинальное звучание отечественной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Драгоценность
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Драгоценность
Barcode
[4620032918386]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Рада И Терновник
Альбом (сингл)
Снывидения
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Воронёнок, Животное, Сирин с Алконостом, Милая, Шаманы Вспомянешь, Иван-дурак
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Для поклонников творчества группы Рада И Терновник доступна к приобретению виниловая пластинка Снывидения. Этот релиз включает в себя композиции, сочетающие в себе атмосферные и ностальгические мотивы. Приобретение данного винила станет отличным дополнением для собрания меломанов, ценящих оригинальное звучание отечественной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Рада И Терновник - Снывидения (4620032918386) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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