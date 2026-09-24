Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Белая Ночь
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 698845
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Белая Ночь
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Налетела Грусть, Вальс-Бостон, Послепобедный Вальс, По Снегу, Летящему С Неба, Вещая Судьба, На Дороге Жизни, Памяти Романа Казакова, Осень, Белая Ночь, Вальс 37-го Года, Нарисуйте Мне Дом, Декабристский Сон, Прогулка по невскому, Кручина, Зимняя Ночь, Очередь У Магазина, Расставание, Дорога На Ваганьково, Окстись, Предрассветный Вальс, Покажите Мне Москву, Размышление На Прогулке, Возвращение В Город
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка
"Белая Ночь" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Белая Ночь
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Налетела Грусть, Вальс-Бостон, Послепобедный Вальс, По Снегу, Летящему С Неба, Вещая Судьба, На Дороге Жизни, Памяти Романа Казакова, Осень, Белая Ночь, Вальс 37-го Года, Нарисуйте Мне Дом, Декабристский Сон, Прогулка по невскому, Кручина, Зимняя Ночь, Очередь У Магазина, Расставание, Дорога На Ваганьково, Окстись, Предрассветный Вальс, Покажите Мне Москву, Размышление На Прогулке, Возвращение В Город
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"Белая Ночь" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Александр Розенбаум - Белая Ночь (4640004138383) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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