Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Танец Волка
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698843
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Танец Волка
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Много дивного на свете, Инквизитор, Я иду по дну, Великан, А учили меня летать, Железный орех, Новозеландская песня
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Много дивного на свете, Инквизитор, Я иду по дну, Великан, А учили меня летать, Железный орех, Новозеландская песня
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитТаривердиев Микаэл - Музыка Кино (4640004138048) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитVarious Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) винилова...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитВертинский Александр - Легенда Века (4640004136952) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитАгутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (468006880...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитМуслим Магомаев - Арии Из Опер (4640004138109) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитМуслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитИван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитToni Harper - Toni (8435723700296) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 590 руб. 4 590 руб.648 руб. в СплитStatus Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (871...
-
В наличииЦена 2 620 руб. 3 662 руб.655 руб. в СплитХворостовский Дмитрий - Песни Военных Лет (4680068804930) винило...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBad Boys Blue - Super Hits Vol.1 (4640004137997) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитАгутин Леонид - Летний Дождь (Purple) (4680068801588) виниловая ...
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Танец Волка
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Много дивного на свете, Инквизитор, Я иду по дну, Великан, А учили меня летать, Железный орех, Новозеландская песня
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Много дивного на свете, Инквизитор, Я иду по дну, Великан, А учили меня летать, Железный орех, Новозеландская песня
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник, Цветной винил
Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка