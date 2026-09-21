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Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка

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Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Танец Волка
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698843
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Танец Волка
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Много дивного на свете, Инквизитор, Я иду по дну, Великан, А учили меня летать, Железный орех, Новозеландская песня
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Много дивного на свете, Инквизитор, Я иду по дну, Великан, А учили меня летать, Железный орех, Новозеландская песня



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Танец Волка (Gold) (4680068803902) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Танец Волка
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Много дивного на свете, Инквизитор, Я иду по дну, Великан, А учили меня летать, Железный орех, Новозеландская песня
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Много дивного на свете, Инквизитор, Я иду по дну, Великан, А учили меня летать, Железный орех, Новозеландская песня


Теги товара: Пикник, Цветной винил
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