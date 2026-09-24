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Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка

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Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка - фото 1
Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Время Последних Романтиков
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка - фото 1
  • Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Время Последних Романтиков
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Время Последних Романтиков, Как Не Думать О Тебе, Всё Ещё Вернётся, Ты Не Знаешь, Бедная Марта, Что Есть Любовь, Я Уезжаю, Быть Частью Твоего, Не Позволь Мне Погибнуть, Все Однажды Кончится
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка

Девятый по счету альбом под названием «Время последних романтиков». Кроме привычного симбиоза качественной поп-музыки и латиноамериканских мотивов, музыкант преподнес несколько настоящих сюрпризов, главным из которых стала заглавная песня «Время последних романтиков». Композиция радует пронзительным роковым звучанием с примечательными глубокомысленными рефренами

Отзывы о товаре Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Время Последних Романтиков
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Время Последних Романтиков, Как Не Думать О Тебе, Всё Ещё Вернётся, Ты Не Знаешь, Бедная Марта, Что Есть Любовь, Я Уезжаю, Быть Частью Твоего, Не Позволь Мне Погибнуть, Все Однажды Кончится
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Девятый по счету альбом под названием «Время последних романтиков». Кроме привычного симбиоза качественной поп-музыки и латиноамериканских мотивов, музыкант преподнес несколько настоящих сюрпризов, главным из которых стала заглавная песня «Время последних романтиков». Композиция радует пронзительным роковым звучанием с примечательными глубокомысленными рефренами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леонид Агутин - Время Последних Романтиков (Pink) (4680068801618) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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