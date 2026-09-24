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Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка

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Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка - фото 2
Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Карнавал
Жанр
романс
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка - фото 2
  • Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698839
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Карнавал
Жанр
романс
Трек-лист
Карнавал, Спасибо Тебе, Море, Я Возвращаюсь Домой, Гляжу В Озера Синие, Любовь Возвратится К Тебе Я Люблю Тебя Всегда, Твой День, От Января До Января, Луната, Мне Снится Море
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка

Сборник лучших песен Золотого голоса Советской Эстрады — Валерия Ободзинского.

Отзывы о товаре Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Ободзинский
Альбом (сингл)
Карнавал
Жанр
романс
Трек-лист
Карнавал, Спасибо Тебе, Море, Я Возвращаюсь Домой, Гляжу В Озера Синие, Любовь Возвратится К Тебе Я Люблю Тебя Всегда, Твой День, От Января До Января, Луната, Мне Снится Море
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сборник лучших песен Золотого голоса Советской Эстрады — Валерия Ободзинского.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валерий Ободзинский - Карнавал (4680068803742) виниловая пластинка - стоимость товара 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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