Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка
"Химера" - студийный альбом 2001 года группы Ария. Последний альбом с вокалистом Валерием Кипеловым. Альбом выдержан в более мелодичном ключе, чем предыдущие, и содержит ряд лирических баллад. Целый ряд песен - "Штиль", "Осколок льда", "Небо тебя найдёт" - активно транслировались по радио и участвовали в хит-парадах, в частности Чартова дюжина. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".
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Теги товара: Ария
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Теги товара: Ария
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