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Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка

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Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 5
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 6
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 7
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 8
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 9
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 10
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 11
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 12
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 13
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 14
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 15
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 16
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 17
Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Химера
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 7
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 8
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 9
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 10
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 11
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 12
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 13
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 14
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 15
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 16
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 17
  • Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698812
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Химера
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Химера, Небо Тебя Найдет, Я Не Сошел С Ума, Вампир, Горящая Стрела, Штиль, Путь В Никуда, Ворон, Осколок Льда, Тебе Дадут Знак, Небо Тебя Найдет (Версия 2002 г.), Потерянный Рай, Кто Ты?, Штиль (с Удо Диркшнайдером), Потерянный Рай (Симфо-Версия)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка

"Химера" - студийный альбом 2001 года группы Ария. Последний альбом с вокалистом Валерием Кипеловым. Альбом выдержан в более мелодичном ключе, чем предыдущие, и содержит ряд лирических баллад. Целый ряд песен - "Штиль", "Осколок льда", "Небо тебя найдёт" - активно транслировались по радио и участвовали в хит-парадах, в частности Чартова дюжина. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Химера (Crystal Green) (4680068802967) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Химера
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Химера, Небо Тебя Найдет, Я Не Сошел С Ума, Вампир, Горящая Стрела, Штиль, Путь В Никуда, Ворон, Осколок Льда, Тебе Дадут Знак, Небо Тебя Найдет (Версия 2002 г.), Потерянный Рай, Кто Ты?, Штиль (с Удо Диркшнайдером), Потерянный Рай (Симфо-Версия)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Химера" - студийный альбом 2001 года группы Ария. Последний альбом с вокалистом Валерием Кипеловым. Альбом выдержан в более мелодичном ключе, чем предыдущие, и содержит ряд лирических баллад. Целый ряд песен - "Штиль", "Осколок льда", "Небо тебя найдёт" - активно транслировались по радио и участвовали в хит-парадах, в частности Чартова дюжина. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".


Теги товара: Ария
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Отзывы


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