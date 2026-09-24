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Чиж & Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Чиж & Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 3
Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 4
Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 5
Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 6
Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 3
  • Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 4
  • Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 5
  • Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 6
  • Чиж &amp; Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чиж & Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зарубежный рэп и хип-хопДорогуша, Она не вышла замуж, Дополнительный 38-й, Эволюция, Сторона В Попутная песня Hoochie Coochie Man, Ты был в этом городе., Если, Кругом тайга.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка

Концертный альбом группы Чиж &amp;amp;amp;amp; Со, записанный в 1994 году в Санкт-Петербурге.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Чиж & Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зарубежный рэп и хип-хопДорогуша, Она не вышла замуж, Дополнительный 38-й, Эволюция, Сторона В Попутная песня Hoochie Coochie Man, Ты был в этом городе., Если, Кругом тайга.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Концертный альбом группы Чиж &amp;amp;amp;amp; Со, записанный в 1994 году в Санкт-Петербурге.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чиж & Сo - Live (4640004137034) виниловая пластинка - стоимость товара 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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