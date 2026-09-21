Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка
Откройте для себя удивительный мир музыки с виниловой пластинкой Uratsakidogi / Словно львы /ordenus… (lp, 300 copies, numbered, orange vinyl). Этот альбом является настоящим произведением музыкального искусства, которое перенесет вас в мир потрясающих звуков и эмоций. Uratsakidogi - это исполнитель, чья музыка способна поразить воображение и подарить неповторимый опыт прослушивания. Каждая композиция на этой виниловой пластинке пронизана энергией, страстью и мистическими мотивами. Приобрести виниловую пластинку Uratsakidogi / Словно львы /ordenus… (lp, 300 copies, numbered, orange vinyl) - значит добавить в свою коллекцию музыкальное сокровище, которое станет источником вдохновения и радости. Погрузитесь в мир звуков и купите этот альбом, чтобы ощутить всю глубину и красоту музыкального искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Альтернативный рок, Limited Edition
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