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Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка

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Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка - фото 1
Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка - фото 2
Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uratsakidogi
Альбом (сингл)
Словно Львы
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка - фото 1
  • Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка - фото 2
  • Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698782
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Характеристики

Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uratsakidogi
Альбом (сингл)
Словно Львы
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Дурачок, Я Злое Дерево, Джо-Спаниель, +, Либидо, Под Гипнозом 0, Хозяйка, Лютый, Жир Как Жир, Серая Шейка, Как Как Как, Вкуси Увечье!, Молодильное Мочеточище (Как Superkot), Абр-Абр, Ratesdeporaykinorbakayte, Словно Львы, Троллейбус 27, Насекомые
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка

Откройте для себя удивительный мир музыки с виниловой пластинкой Uratsakidogi / Словно львы /ordenus… (lp, 300 copies, numbered, orange vinyl). Этот альбом является настоящим произведением музыкального искусства, которое перенесет вас в мир потрясающих звуков и эмоций. Uratsakidogi - это исполнитель, чья музыка способна поразить воображение и подарить неповторимый опыт прослушивания. Каждая композиция на этой виниловой пластинке пронизана энергией, страстью и мистическими мотивами. Приобрести виниловую пластинку Uratsakidogi / Словно львы /ordenus… (lp, 300 copies, numbered, orange vinyl) - значит добавить в свою коллекцию музыкальное сокровище, которое станет источником вдохновения и радости. Погрузитесь в мир звуков и купите этот альбом, чтобы ощутить всю глубину и красоту музыкального искусства.

Отзывы о товаре Uratsakidogi - Словно Львы (Brown) (8893971084344) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uratsakidogi
Альбом (сингл)
Словно Львы
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Дурачок, Я Злое Дерево, Джо-Спаниель, +, Либидо, Под Гипнозом 0, Хозяйка, Лютый, Жир Как Жир, Серая Шейка, Как Как Как, Вкуси Увечье!, Молодильное Мочеточище (Как Superkot), Абр-Абр, Ratesdeporaykinorbakayte, Словно Львы, Троллейбус 27, Насекомые
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Откройте для себя удивительный мир музыки с виниловой пластинкой Uratsakidogi / Словно львы /ordenus… (lp, 300 copies, numbered, orange vinyl). Этот альбом является настоящим произведением музыкального искусства, которое перенесет вас в мир потрясающих звуков и эмоций. Uratsakidogi - это исполнитель, чья музыка способна поразить воображение и подарить неповторимый опыт прослушивания. Каждая композиция на этой виниловой пластинке пронизана энергией, страстью и мистическими мотивами. Приобрести виниловую пластинку Uratsakidogi / Словно львы /ordenus… (lp, 300 copies, numbered, orange vinyl) - значит добавить в свою коллекцию музыкальное сокровище, которое станет источником вдохновения и радости. Погрузитесь в мир звуков и купите этот альбом, чтобы ощутить всю глубину и красоту музыкального искусства.
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Отзывы


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