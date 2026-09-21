Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sister Sledge
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Soul, R&B
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698695
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497825219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sister Sledge
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Hes the Greatest Dancer, We Are Family, Easier to Love, Thinking of You, Lost in Music One More Time, You Fooled Around, All American Girls, Pretty Baby, Frankie
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка
Испытайте смесь диско-грувов и душевных мелодий в этой игре Sister Sledge Now Playing. Этот альбом, включающий фирменный хит-сингл We Are Family, а также бессмертную классику Hes the Greatest Dancer и Lost in Music, представляет собой вечный праздник яркого и разнообразного звучания Sister Sledge.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497825219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sister Sledge
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Hes the Greatest Dancer, We Are Family, Easier to Love, Thinking of You, Lost in Music One More Time, You Fooled Around, All American Girls, Pretty Baby, Frankie
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Испытайте смесь диско-грувов и душевных мелодий в этой игре Sister Sledge Now Playing. Этот альбом, включающий фирменный хит-сингл We Are Family, а также бессмертную классику Hes the Greatest Dancer и Lost in Music, представляет собой вечный праздник яркого и разнообразного звучания Sister Sledge.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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