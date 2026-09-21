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Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка

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Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка - фото 1
Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка - фото 2
Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sister Sledge
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Soul, R&B
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка - фото 1
  • Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка - фото 2
  • Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698695
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497825219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sister Sledge
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Hes the Greatest Dancer, We Are Family, Easier to Love, Thinking of You, Lost in Music One More Time, You Fooled Around, All American Girls, Pretty Baby, Frankie
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка

Испытайте смесь диско-грувов и душевных мелодий в этой игре Sister Sledge Now Playing. Этот альбом, включающий фирменный хит-сингл We Are Family, а также бессмертную классику Hes the Greatest Dancer и Lost in Music, представляет собой вечный праздник яркого и разнообразного звучания Sister Sledge.

Отзывы о товаре Sister Sledge - Now Playing (0603497825219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497825219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sister Sledge
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Hes the Greatest Dancer, We Are Family, Easier to Love, Thinking of You, Lost in Music One More Time, You Fooled Around, All American Girls, Pretty Baby, Frankie
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Испытайте смесь диско-грувов и душевных мелодий в этой игре Sister Sledge Now Playing. Этот альбом, включающий фирменный хит-сингл We Are Family, а также бессмертную классику Hes the Greatest Dancer и Lost in Music, представляет собой вечный праздник яркого и разнообразного звучания Sister Sledge.
Самовывоз
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Отзывы


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