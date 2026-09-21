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Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка

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Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yes Singles II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698636
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497824519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yes Singles II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Somethings Coming, Sweetness (Mono Edit), Looking Around, Sweet Dreams, Going For The One It Can Happen, Rhythm Of Love (Edit), Love Will Find A Way, Make It Easy (Long Edit)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка

Yessingles II - вторая часть сборника британской прогрессивной рок-группы Yes, выпущенный в 2024 году. Он собрал редкие сингловые версии крупнейших хитов группы. Впервые на виниле! Издание представлено на виниле цвета сине-белых брызг. Cпециально для Rocktober. Yes - британская рок-группа направления прогрессивный рок, созданная в Лондоне в 1968 году. Несмотря на множество смен состава, временные распады и постоянные изменения в музыке, эта группа существует уже более 40 лет и всё ещё сохраняет огромное количество своих слушателей по всему миру. Музыка Yes характеризуется резкими динамическими контрастами, расширенной продолжительностью композиций и высочайшим исполнительским мастерством всех членов группы. Yes часто использует симфонические и другие так называемые классические музыкальные структуры, смешивают разные стили, включают в свои произведения различные нововведения и создают в результате чрезвычайно светлую и полную идей музыку.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497824519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Yes Singles II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Somethings Coming, Sweetness (Mono Edit), Looking Around, Sweet Dreams, Going For The One It Can Happen, Rhythm Of Love (Edit), Love Will Find A Way, Make It Easy (Long Edit)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Yessingles II - вторая часть сборника британской прогрессивной рок-группы Yes, выпущенный в 2024 году. Он собрал редкие сингловые версии крупнейших хитов группы. Впервые на виниле! Издание представлено на виниле цвета сине-белых брызг. Cпециально для Rocktober. Yes - британская рок-группа направления прогрессивный рок, созданная в Лондоне в 1968 году. Несмотря на множество смен состава, временные распады и постоянные изменения в музыке, эта группа существует уже более 40 лет и всё ещё сохраняет огромное количество своих слушателей по всему миру. Музыка Yes характеризуется резкими динамическими контрастами, расширенной продолжительностью композиций и высочайшим исполнительским мастерством всех членов группы. Yes часто использует симфонические и другие так называемые классические музыкальные структуры, смешивают разные стили, включают в свои произведения различные нововведения и создают в результате чрезвычайно светлую и полную идей музыку.


Теги товара: Progressive Rock
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