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Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка

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Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка - фото 1
Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка - фото 2
Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Never Let Me Go
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка - фото 1
  • Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка - фото 2
  • Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624670
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0738572300494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Never Let Me Go
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Forever Chemicals, Beautiful James, Hugz, Happy Birthday In The Sky, The Prodigal, Surrounded By Spies, Try Better Next Time, Sad White Reggae, Twin Demons, Chemtrails, This Is What You Wanted, Went Missing, Fix Yourself
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Forever Chemicals, Beautiful James, Hugz, Happy Birthday In The Sky, The Prodigal, Surrounded By Spies, Try Better Next Time, Sad White Reggae, Twin Demons, Chemtrails, This Is What You Wanted, Went Missing, Fix Yourself

Отзывы о товаре Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0738572300494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Never Let Me Go
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Forever Chemicals, Beautiful James, Hugz, Happy Birthday In The Sky, The Prodigal, Surrounded By Spies, Try Better Next Time, Sad White Reggae, Twin Demons, Chemtrails, This Is What You Wanted, Went Missing, Fix Yourself
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Forever Chemicals, Beautiful James, Hugz, Happy Birthday In The Sky, The Prodigal, Surrounded By Spies, Try Better Next Time, Sad White Reggae, Twin Demons, Chemtrails, This Is What You Wanted, Went Missing, Fix Yourself
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Placebo - Never Let Me Go (0738572300494) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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