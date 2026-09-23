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OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка

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OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 1
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 2
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 3
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 4
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 5
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 6
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 7
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 8
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 9
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 10
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 11
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 12
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 13
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 14
OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Forrest Gump
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 14
  • OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626579
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399424810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Forrest Gump
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bill Medley & Jennifer Warnes–(I've Had) The Time Of My Life, The Ronettes–Be My Baby, Patrick Swayze–She's Like The Wind, Eric Carmen–Hungry Eyes, Maurice Williams & The Zodiacs–Stay, Merry Clayton–Yes, The Blow Monkeys–You Don't Own Me, Bruce Channel–Hey Baby, Zappacosta–Overload, Mickey & Sylvia–Love Is Strange, Tom Johnston–Where Are You Tonight, The Five Satins–In The Still Of The Night
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bill Medley & Jennifer Warnes–(I've Had) The Time Of My Life, The Ronettes–Be My Baby, Patrick Swayze–She's Like The Wind, Eric Carmen–Hungry Eyes, Maurice Williams & The Zodiacs–Stay, Merry Clayton–Yes, The Blow Monkeys–You Don't Own Me, Bruce Channel–Hey Baby, Zappacosta–Overload, Mickey & Sylvia–Love Is Strange, Tom Johnston–Where Are You Tonight, The Five Satins–In The Still Of The Night



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399424810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Forrest Gump
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bill Medley & Jennifer Warnes–(I've Had) The Time Of My Life, The Ronettes–Be My Baby, Patrick Swayze–She's Like The Wind, Eric Carmen–Hungry Eyes, Maurice Williams & The Zodiacs–Stay, Merry Clayton–Yes, The Blow Monkeys–You Don't Own Me, Bruce Channel–Hey Baby, Zappacosta–Overload, Mickey & Sylvia–Love Is Strange, Tom Johnston–Where Are You Tonight, The Five Satins–In The Still Of The Night
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bill Medley & Jennifer Warnes–(I've Had) The Time Of My Life, The Ronettes–Be My Baby, Patrick Swayze–She's Like The Wind, Eric Carmen–Hungry Eyes, Maurice Williams & The Zodiacs–Stay, Merry Clayton–Yes, The Blow Monkeys–You Don't Own Me, Bruce Channel–Hey Baby, Zappacosta–Overload, Mickey & Sylvia–Love Is Strange, Tom Johnston–Where Are You Tonight, The Five Satins–In The Still Of The Night


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Forrest Gump (Various Artists) (0194399424810) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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