Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка
Выпущенная в 2000 году, эта вторая работа возрождает феноменальный успех первого альбома и снова погружает слушателя в мистическую, эпическую и легендарную вселенную ERA. Его десять вечных треков колеблются между тьмой и светом, между силами добра и зла. Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен Эрик Леви, стоящий за проектом ERA, использует воображаемый язык, напоминающий латынь. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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