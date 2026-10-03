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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка

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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 1
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 2
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 3
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 4
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 5
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402746
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка
4 310 руб.
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Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087373528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra, Fox On the Run - Sweet, Lake Shore Drive - Aliotta Haynes Jeremiah, The Chain - Fleetwood Mac, Bring It On Home to Me - Sam Cooke, Southern Nights - Glen Campbell, My Sweet Lord - George Harrison, Brandy (You're a Fine Girl) - Looking Glass, Come a Little Bit Closer - Jay and The Americans, Wham Bang Shang-a-lang - Silver, Surrender - Cheap Trick, Father and Son - Cat Stevens
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка

Track List

A1Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky
A2Sweet – Fox On The Run
A3Aliotta Haynes Jeremiah – Lake Shore Drive
A4Fleetwood Mac – The Chain
A5Sam Cooke – Bring It On Home To Me
A6Glen Campbell – Southern Nights
A7George Harrison – My Sweet Lord
B1Looking Glass – Brandy (You're A Fine Girl)
B2Jay & The Americans – Come A Little Bit Closer
B3Silver (10) – Wham Bam Shang-A-Lang
B4Cheap Trick – Surrender
B5Cat Stevens – Father And Son
B6Parliament – Flash Light
B7The Sneepers, David Hasselhoff – Guardians Inferno

Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087373528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra, Fox On the Run - Sweet, Lake Shore Drive - Aliotta Haynes Jeremiah, The Chain - Fleetwood Mac, Bring It On Home to Me - Sam Cooke, Southern Nights - Glen Campbell, My Sweet Lord - George Harrison, Brandy (You're a Fine Girl) - Looking Glass, Come a Little Bit Closer - Jay and The Americans, Wham Bang Shang-a-lang - Silver, Surrender - Cheap Trick, Father and Son - Cat Stevens
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky
A2Sweet – Fox On The Run
A3Aliotta Haynes Jeremiah – Lake Shore Drive
A4Fleetwood Mac – The Chain
A5Sam Cooke – Bring It On Home To Me
A6Glen Campbell – Southern Nights
A7George Harrison – My Sweet Lord
B1Looking Glass – Brandy (You're A Fine Girl)
B2Jay & The Americans – Come A Little Bit Closer
B3Silver (10) – Wham Bam Shang-A-Lang
B4Cheap Trick – Surrender
B5Cat Stevens – Father And Son
B6Parliament – Flash Light
B7The Sneepers, David Hasselhoff – Guardians Inferno
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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