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Billie Holiday - Stay With Me (9120005653399) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Holiday - Stay With Me (9120005653399) виниловая пластинка

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Billie Holiday - Stay With Me (9120005653399) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Billie Holiday - Stay With Me (9120005653399) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Stay With Me (9120005653399) виниловая пластинка

Предлагаем вашему вниманию виниловую пластинку Billie Holiday Stay with me. Этот релиз - настоящий эталон джазового вокального мастерства. Проникновенный голос и чувственная интерпретация композиций окутывают слушателя удивительной атмосферой. Погрузитесь в очаровательный мир Billie Holiday и позвольте ее музыке коснуться ваших сердец. Если вы ценитель качественной музыки на виниле, то эта пластинка станет прекрасным приобретением для вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Billie Holiday Stay with me.

Отзывы о товаре Billie Holiday - Stay With Me (9120005653399) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Предлагаем вашему вниманию виниловую пластинку Billie Holiday Stay with me. Этот релиз - настоящий эталон джазового вокального мастерства. Проникновенный голос и чувственная интерпретация композиций окутывают слушателя удивительной атмосферой. Погрузитесь в очаровательный мир Billie Holiday и позвольте ее музыке коснуться ваших сердец. Если вы ценитель качественной музыки на виниле, то эта пластинка станет прекрасным приобретением для вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Billie Holiday Stay with me.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Stay With Me (9120005653399) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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