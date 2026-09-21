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Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка

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Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ciao Italia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698483
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ciao Italia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ciao Ciao bambina ( piove) - Domenico Modugno, Sei Rimasta Sola - Adriano Celentano, Nessuno Al Mondo - Peppino Di Capri, Luna Rossa - Claudio Villa, Il Cielo In Una Stanza - Mina, La Novia - Tony Dallara, Amore Twist - Rita Pavone, Le Farfalle - Domenico Modugno, Buona Sera Signorina - Adriano Celentano, Come Prima - Domenico Modugno, Piccola - Adriano Celentano, Perche Domani - Sophia Loren, Mambo Italiano - Carla Boni, A Casciaforte - Renato Carosone, Baci Baci - Tony Dallara, Canzone Di Prim
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ciao Ciao bambina ( piove) - Domenico Modugno, Sei Rimasta Sola - Adriano Celentano, Nessuno Al Mondo - Peppino Di Capri, Luna Rossa - Claudio Villa, Il Cielo In Una Stanza - Mina, La Novia - Tony Dallara, Amore Twist - Rita Pavone, Le Farfalle - Domenico Modugno, Buona Sera Signorina - Adriano Celentano, Come Prima - Domenico Modugno, Piccola - Adriano Celentano, Perche Domani - Sophia Loren, Mambo Italiano - Carla Boni, A Casciaforte - Renato Carosone, Baci Baci - Tony Dallara, Canzone Di Primavera - Claudio Villa, Volare ( nel Blu Dipinto Di Blu) - Domenico Modugno, Si Turnata - Peppino Di Capri

Отзывы о товаре Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ciao Italia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ciao Ciao bambina ( piove) - Domenico Modugno, Sei Rimasta Sola - Adriano Celentano, Nessuno Al Mondo - Peppino Di Capri, Luna Rossa - Claudio Villa, Il Cielo In Una Stanza - Mina, La Novia - Tony Dallara, Amore Twist - Rita Pavone, Le Farfalle - Domenico Modugno, Buona Sera Signorina - Adriano Celentano, Come Prima - Domenico Modugno, Piccola - Adriano Celentano, Perche Domani - Sophia Loren, Mambo Italiano - Carla Boni, A Casciaforte - Renato Carosone, Baci Baci - Tony Dallara, Canzone Di Prim
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ciao Ciao bambina ( piove) - Domenico Modugno, Sei Rimasta Sola - Adriano Celentano, Nessuno Al Mondo - Peppino Di Capri, Luna Rossa - Claudio Villa, Il Cielo In Una Stanza - Mina, La Novia - Tony Dallara, Amore Twist - Rita Pavone, Le Farfalle - Domenico Modugno, Buona Sera Signorina - Adriano Celentano, Come Prima - Domenico Modugno, Piccola - Adriano Celentano, Perche Domani - Sophia Loren, Mambo Italiano - Carla Boni, A Casciaforte - Renato Carosone, Baci Baci - Tony Dallara, Canzone Di Primavera - Claudio Villa, Volare ( nel Blu Dipinto Di Blu) - Domenico Modugno, Si Turnata - Peppino Di Capri
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