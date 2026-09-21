Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка

Трек-лист

Ciao Ciao bambina ( piove) - Domenico Modugno, Sei Rimasta Sola - Adriano Celentano, Nessuno Al Mondo - Peppino Di Capri, Luna Rossa - Claudio Villa, Il Cielo In Una Stanza - Mina, La Novia - Tony Dallara, Amore Twist - Rita Pavone, Le Farfalle - Domenico Modugno, Buona Sera Signorina - Adriano Celentano, Come Prima - Domenico Modugno, Piccola - Adriano Celentano, Perche Domani - Sophia Loren, Mambo Italiano - Carla Boni, A Casciaforte - Renato Carosone, Baci Baci - Tony Dallara, Canzone Di Prim