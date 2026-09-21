Various Artists - L'amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698469
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - L'amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Edith Piaf–La Vie En Rose, Yves Montand–CEst Si Bon, Serge Gainsbourg–Jeunes Femmes Et Vieux Messieurs, Charles Aznavour–Jen Deduis Que Je Taime, Juliette Greco–Sous Le Ciel De Paris Ray Ventura–Comme Tout Le Monde, Georges Brassens–Chanson Pour LAuvergnat, Luis Mariano–Une Nuit A Grenade, Jacques Brel–Ne Me Quitte Pas, L?o Ferr?–? La Seine, Bourvil–La Mandoline, Edith Piaf–Les Trois Cloches, Dalida–Histoire DUn Amour, Sacha Distel–La Fin DUn Roman DAmour
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Edith Piaf–La Vie En Rose, Yves Montand–CEst Si Bon, Serge Gainsbourg–Jeunes Femmes Et Vieux Messieurs, Charles Aznavour–Jen Deduis Que Je Taime, Juliette Greco–Sous Le Ciel De Paris Ray Ventura–Comme Tout Le Monde, Georges Brassens–Chanson Pour LAuvergnat, Luis Mariano–Une Nuit A Grenade, Jacques Brel–Ne Me Quitte Pas, L?o Ferr?–? La Seine, Bourvil–La Mandoline, Edith Piaf–Les Trois Cloches, Dalida–Histoire DUn Amour, Sacha Distel–La Fin DUn Roman DAmour
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - L'amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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