Glenn Miller - Moonlight And Miller (5711053020789) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Jazz, Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 698461
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3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
In The Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String Of Pearls, Little Brown Jug, American Patrol, Song Of The Volga Boatmen, (Ive Got A Gal In) Kalamazoo, Juke Box Saturday Night, Dont Seat Under The Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight To The Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened In Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmers Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take The A Train, Perfidia, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moolnight Cocktail, Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Glenn Miller - Moonlight And Miller (5711053020789) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In The Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String Of Pearls, Little Brown Jug, American Patrol, Song Of The Volga Boatmen, (Ive Got A Gal In) Kalamazoo, Juke Box Saturday Night, Dont Seat Under The Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight To The Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened In Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmers Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take The A Train, Perfidia, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moolnight Cocktail, Blueberry Hill, My Reverie, Flying Home, Serenade In Blue, Adios
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
In The Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String Of Pearls, Little Brown Jug, American Patrol, Song Of The Volga Boatmen, (Ive Got A Gal In) Kalamazoo, Juke Box Saturday Night, Dont Seat Under The Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight To The Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened In Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmers Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take The A Train, Perfidia, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moolnight Cocktail, Blue
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In The Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String Of Pearls, Little Brown Jug, American Patrol, Song Of The Volga Boatmen, (Ive Got A Gal In) Kalamazoo, Juke Box Saturday Night, Dont Seat Under The Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight To The Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened In Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmers Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take The A Train, Perfidia, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moolnight Cocktail, Blueberry Hill, My Reverie, Flying Home, Serenade In Blue, Adios
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Glenn Miller - Moonlight And Miller (5711053020789) виниловая пластинка - по цене 3860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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