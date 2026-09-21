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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698302
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защита IP50, передача электропитания на расстояние до 500 м
Габариты
94x48x28 мм
Размеры в упаковке, см
13х5х4
Вес, г.
200
Описание товара Удлинитель Osnovo E-poe/1
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 может быть полезен разным категориям пользователей PoE-совместимых устройств. Функция модели заключается в увеличении расстояния передачи энергии и данных по витой паре. Удлинитель может быть, в частности, полезен при организации линии до удаленной IP-камеры. Преимуществом устройства является отсутствие необходимости в дополнительном питании. Максимально поддерживаемая скорость передачи данных – 100 Мбит/с. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 увеличивает расстояние подключения на 100 м. Возможно каскадное подключение. 2 удлинителя, соединенные последовательно, увеличивают расстояние подключения до 300 м (максимальная мощность нагрузки – 12 Вт), 3 удлинителя – до 400 м (максимальная мощность нагрузки – 6 Вт), а 4 удлинителя – до 500 м (максимальная мощность нагрузки – 4 Вт). Модель соответствует степени защиты IP50. Это значит, что удлинитель не подвержен воздействию пыли, а попадание воды во внутреннее пространство устройства недопустимо. Удлинитель собран в корпусе черного цвета. В наличии «ушки» для крепления.
защита IP50, передача электропитания на расстояние до 500 м
Габариты
94x48x28 мм
Описание
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 может быть полезен разным категориям пользователей PoE-совместимых устройств. Функция модели заключается в увеличении расстояния передачи энергии и данных по витой паре. Удлинитель может быть, в частности, полезен при организации линии до удаленной IP-камеры. Преимуществом устройства является отсутствие необходимости в дополнительном питании. Максимально поддерживаемая скорость передачи данных – 100 Мбит/с. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 увеличивает расстояние подключения на 100 м. Возможно каскадное подключение. 2 удлинителя, соединенные последовательно, увеличивают расстояние подключения до 300 м (максимальная мощность нагрузки – 12 Вт), 3 удлинителя – до 400 м (максимальная мощность нагрузки – 6 Вт), а 4 удлинителя – до 500 м (максимальная мощность нагрузки – 4 Вт). Модель соответствует степени защиты IP50. Это значит, что удлинитель не подвержен воздействию пыли, а попадание воды во внутреннее пространство устройства недопустимо. Удлинитель собран в корпусе черного цвета. В наличии «ушки» для крепления.
Удлинитель Osnovo E-poe/1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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