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Удлинитель Osnovo E-poe/1 купить с доставкой в Москве
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Удлинитель Osnovo E-poe/1

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
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  • Удлинитель Osnovo E-poe/1 - фото 8
  • Удлинитель Osnovo E-poe/1 - фото 9
  • Удлинитель Osnovo E-poe/1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698302
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
защита IP50, передача электропитания на расстояние до 500 м
Габариты
94x48x28 мм
Размеры в упаковке, см
13х5х4
Вес, г.
200

Описание товара Удлинитель Osnovo E-poe/1

Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 может быть полезен разным категориям пользователей PoE-совместимых устройств. Функция модели заключается в увеличении расстояния передачи энергии и данных по витой паре. Удлинитель может быть, в частности, полезен при организации линии до удаленной IP-камеры. Преимуществом устройства является отсутствие необходимости в дополнительном питании. Максимально поддерживаемая скорость передачи данных – 100 Мбит/с. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 увеличивает расстояние подключения на 100 м. Возможно каскадное подключение. 2 удлинителя, соединенные последовательно, увеличивают расстояние подключения до 300 м (максимальная мощность нагрузки – 12 Вт), 3 удлинителя – до 400 м (максимальная мощность нагрузки – 6 Вт), а 4 удлинителя – до 500 м (максимальная мощность нагрузки – 4 Вт). Модель соответствует степени защиты IP50. Это значит, что удлинитель не подвержен воздействию пыли, а попадание воды во внутреннее пространство устройства недопустимо. Удлинитель собран в корпусе черного цвета. В наличии «ушки» для крепления.

Отзывы о товаре Удлинитель Osnovo E-poe/1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
защита IP50, передача электропитания на расстояние до 500 м
Габариты
94x48x28 мм
Описание
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 может быть полезен разным категориям пользователей PoE-совместимых устройств. Функция модели заключается в увеличении расстояния передачи энергии и данных по витой паре. Удлинитель может быть, в частности, полезен при организации линии до удаленной IP-камеры. Преимуществом устройства является отсутствие необходимости в дополнительном питании. Максимально поддерживаемая скорость передачи данных – 100 Мбит/с. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 увеличивает расстояние подключения на 100 м. Возможно каскадное подключение. 2 удлинителя, соединенные последовательно, увеличивают расстояние подключения до 300 м (максимальная мощность нагрузки – 12 Вт), 3 удлинителя – до 400 м (максимальная мощность нагрузки – 6 Вт), а 4 удлинителя – до 500 м (максимальная мощность нагрузки – 4 Вт). Модель соответствует степени защиты IP50. Это значит, что удлинитель не подвержен воздействию пыли, а попадание воды во внутреннее пространство устройства недопустимо. Удлинитель собран в корпусе черного цвета. В наличии «ушки» для крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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