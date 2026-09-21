Приемник Osnovo RA-H82-15F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приемник
Тип оборудования
приемопередатчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698311
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Приемник
Тип оборудования
приемопередатчик
Дополнительно
активный
Габариты
167x45x173 мм
Размеры в упаковке, см
17х17х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Приемник Osnovo RA-H82-15F
Оптический приемник 8 каналов видео HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS и 1 двунаправленного канала управления (RS485/полудуплекс) по одномодовому оптоволокну до 20км. Максимальное разрешение 2560x1920. Рабочие длины волн CWDM:1310nm/1550nm/1490nm. Вх. FC/Роз.5.5 мм(DC5V). Вых. BNCх8/Клемм.колодка(RS485). В комплекте: БП DC5V(3A).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Osnovo
Тип товара
Приемник
Тип оборудования
приемопередатчик
Дополнительно
активный
Габариты
167x45x173 мм
Оптический приемник 8 каналов видео HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS и 1 двунаправленного канала управления (RS485/полудуплекс) по одномодовому оптоволокну до 20км. Максимальное разрешение 2560x1920. Рабочие длины волн CWDM:1310nm/1550nm/1490nm. Вх. FC/Роз.5.5 мм(DC5V). Вых. BNCх8/Клемм.колодка(RS485). В комплекте: БП DC5V(3A).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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