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Удлинитель Osnovo E-PoE/2W купить с доставкой в Москве
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Удлинитель Osnovo E-PoE/2W

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Удлинитель Osnovo E-PoE/2W - фото 1
Удлинитель Osnovo E-PoE/2W - фото 2
Удлинитель Osnovo E-PoE/2W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель PoE
Тип оборудования
удлинитель
  • Удлинитель Osnovo E-PoE/2W - фото 1
  • Удлинитель Osnovo E-PoE/2W - фото 2
  • Удлинитель Osnovo E-PoE/2W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698307
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель PoE
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
встроенная грозозащита, защита IP65, передача электропитания на расстояние до 500 м, уличный
Габариты
45x45x185 мм
Размеры в упаковке, см
22х5х4
Вес, кг.
1

Описание товара Удлинитель Osnovo E-PoE/2W

Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/2GW – оборудование профессионального класса, особенностью которого является пылевлагозащищенное исполнение. Модель соответствует классу защиты IP65. Пыль и осадки не окажут влияния на работу удлинителя. Допустимый температурный диапазон эксплуатации устройства – от -40 до 75 °C. Вышесказанное означает, что удлинитель подходит для уличного размещения. Важность этого свойства сложно переоценить, ведь удлинение линий PoE зачастую требуется именно вне помещений. Дополнительным преимуществом устройства является наличие грозозащиты. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/2GW обеспечивает увеличение расстояния передачи информации и PoE-питания на 100 м (мощность нагрузки до 22 Вт). Возможно каскадное подключение.

Отзывы о товаре Удлинитель Osnovo E-PoE/2W




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель PoE
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
встроенная грозозащита, защита IP65, передача электропитания на расстояние до 500 м, уличный
Габариты
45x45x185 мм
Описание
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/2GW – оборудование профессионального класса, особенностью которого является пылевлагозащищенное исполнение. Модель соответствует классу защиты IP65. Пыль и осадки не окажут влияния на работу удлинителя. Допустимый температурный диапазон эксплуатации устройства – от -40 до 75 °C. Вышесказанное означает, что удлинитель подходит для уличного размещения. Важность этого свойства сложно переоценить, ведь удлинение линий PoE зачастую требуется именно вне помещений. Дополнительным преимуществом устройства является наличие грозозащиты. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/2GW обеспечивает увеличение расстояния передачи информации и PoE-питания на 100 м (мощность нагрузки до 22 Вт). Возможно каскадное подключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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