Тестер Tezter TIP-H-M-7 TIP-H-M-7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698295
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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Дополнительно
поддержка карт памяти до 32 Гб
Габариты
240x154x46 мм
Размеры в упаковке, см
24х15х5
Вес, кг.
2.4
Описание товара Тестер Tezter TIP-H-M-7 TIP-H-M-7
Универсальный 7-дюймовый сенсорный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем.(Базовая модель + мультиметр).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
NoName
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Дополнительно
поддержка карт памяти до 32 Гб
Габариты
240x154x46 мм
Универсальный 7-дюймовый сенсорный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем.(Базовая модель + мультиметр).
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