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Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW купить с доставкой в Москве
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Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW

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Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW - фото 2
Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW - фото 3
Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
  • Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW - фото 1
  • Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW - фото 2
  • Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW - фото 3
  • Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698301
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
встроенная грозозащита, не требует дополнительного питания
Габариты
48x38x220 мм
Размеры в упаковке, см
19х19х4
Вес, г.
170

Описание товара Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW

Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/2GW – оборудование профессионального класса, особенностью которого является пылевлагозащищенное исполнение. Модель соответствует классу защиты IP65. Пыль и осадки не окажут влияния на работу удлинителя. Допустимый температурный диапазон эксплуатации устройства – от -40 до 75 °C. Вышесказанное означает, что удлинитель подходит для уличного размещения. Важность этого свойства сложно переоценить, ведь удлинение линий PoE зачастую требуется именно вне помещений. Дополнительным преимуществом устройства является наличие грозозащиты. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/2GW обеспечивает увеличение расстояния передачи информации и PoE-питания на 100 м (мощность нагрузки до 22 Вт). Возможно каскадное подключение. 2 удлинителя обеспечивают увеличение расстояния до 300 м (мощность нагрузки до 12 Вт), 3 удлинителя – до 400 м (мощность нагрузки до 6 Вт), а 4 удлинителя – до 500 м (мощность нагрузки до 4 Вт).

Отзывы о товаре Удлинитель Osnovo E-PoE/2GW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
встроенная грозозащита, не требует дополнительного питания
Габариты
48x38x220 мм
Описание
Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/2GW – оборудование профессионального класса, особенностью которого является пылевлагозащищенное исполнение. Модель соответствует классу защиты IP65. Пыль и осадки не окажут влияния на работу удлинителя. Допустимый температурный диапазон эксплуатации устройства – от -40 до 75 °C. Вышесказанное означает, что удлинитель подходит для уличного размещения. Важность этого свойства сложно переоценить, ведь удлинение линий PoE зачастую требуется именно вне помещений. Дополнительным преимуществом устройства является наличие грозозащиты. Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/2GW обеспечивает увеличение расстояния передачи информации и PoE-питания на 100 м (мощность нагрузки до 22 Вт). Возможно каскадное подключение. 2 удлинителя обеспечивают увеличение расстояния до 300 м (мощность нагрузки до 12 Вт), 3 удлинителя – до 400 м (мощность нагрузки до 6 Вт), а 4 удлинителя – до 500 м (мощность нагрузки до 4 Вт).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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