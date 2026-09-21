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Тестер Tezter TIP-HOL-MT-8 TIP-HOL-MT-8 купить с доставкой в Москве
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Тестер Tezter TIP-HOL-MT-8 TIP-HOL-MT-8

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Тестер Tezter TIP-HOL-MT-8 TIP-HOL-MT-8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698297
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Дополнительно
поддержка карт памяти до 32 Гб
Габариты
264x182x43 мм
Размеры в упаковке, см
36х32х12
Вес, кг.
1

Описание товара Тестер Tezter TIP-HOL-MT-8 TIP-HOL-MT-8

Универсальный 8-дюймовый сенсорный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS/SDI и IP-видеосистем.

Отзывы о товаре Тестер Tezter TIP-HOL-MT-8 TIP-HOL-MT-8




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Дополнительно
поддержка карт памяти до 32 Гб
Габариты
264x182x43 мм
Описание
Универсальный 8-дюймовый сенсорный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS/SDI и IP-видеосистем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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