Кронштейн Hikvision DS-1275ZJ-SUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%4 510 руб. 4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512512
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Кронштейн
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Размеры в упаковке, см
30х18х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Кронштейн Hikvision DS-1275ZJ-SUS
Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, поэтому ему не страшны никакие погодные неприятности. Для прочного закрепления на столбе предусмотрены три хомута с надежными и регулируемыми застежками. На самой пластине подготовлены отверстия, которые подойдут для различных камер.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Кронштейн
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, поэтому ему не страшны никакие погодные неприятности. Для прочного закрепления на столбе предусмотрены три хомута с надежными и регулируемыми застежками. На самой пластине подготовлены отверстия, которые подойдут для различных камер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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