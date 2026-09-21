Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698303
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Удлинитель Osnovo E-POE/1W - это высококачественное и надежное устройство, которое станет незаменимым помощником в организации системы видеонаблюдения. Удлинитель Osnovo E-POE/1W обеспечивает стабильное и быстрое подключение PoE-устройств. Благодаря этому, вы сможете обеспечить непрерывную работу системы видеонаблюдения, даже если устройства находятся на значительном расстоянии от источника питания. Удлинитель Osnovo E-POE/1W оснащен одним портом PoE, что позволяет подключить одно PoE-устройство. Это делает его удобным и экономичным решением для небольших систем видеонаблюдения. Удлинитель Osnovo E-POE/1W выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Удлинитель Osnovo E-POE/1W - это оптимальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и функциональность в своем оборудовании.
Удлинитель Osnovo E-POE/1W - это высококачественное и надежное устройство, которое станет незаменимым помощником в организации системы видеонаблюдения. Удлинитель Osnovo E-POE/1W обеспечивает стабильное и быстрое подключение PoE-устройств. Благодаря этому, вы сможете обеспечить непрерывную работу системы видеонаблюдения, даже если устройства находятся на значительном расстоянии от источника питания. Удлинитель Osnovo E-POE/1W оснащен одним портом PoE, что позволяет подключить одно PoE-устройство. Это делает его удобным и экономичным решением для небольших систем видеонаблюдения. Удлинитель Osnovo E-POE/1W выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Удлинитель Osnovo E-POE/1W - это оптимальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и функциональность в своем оборудовании.
Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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