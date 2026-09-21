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Удлинитель Osnovo E-POE/1W купить с доставкой в Москве
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Удлинитель Osnovo E-POE/1W

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Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 1
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Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 7
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Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 9
Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
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  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 2
  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 3
  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 4
  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 5
  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 6
  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 7
  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 8
  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 9
  • Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698303
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
не требует дополнительного питания
Габариты
185x45x45 мм
Размеры в упаковке, см
19х5х5
Вес, г.
260

Описание товара Удлинитель Osnovo E-POE/1W

Удлинитель Osnovo E-POE/1W - это высококачественное и надежное устройство, которое станет незаменимым помощником в организации системы видеонаблюдения. Удлинитель Osnovo E-POE/1W обеспечивает стабильное и быстрое подключение PoE-устройств. Благодаря этому, вы сможете обеспечить непрерывную работу системы видеонаблюдения, даже если устройства находятся на значительном расстоянии от источника питания. Удлинитель Osnovo E-POE/1W оснащен одним портом PoE, что позволяет подключить одно PoE-устройство. Это делает его удобным и экономичным решением для небольших систем видеонаблюдения. Удлинитель Osnovo E-POE/1W выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Удлинитель Osnovo E-POE/1W - это оптимальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и функциональность в своем оборудовании.

Отзывы о товаре Удлинитель Osnovo E-POE/1W




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
не требует дополнительного питания
Габариты
185x45x45 мм
Описание
Удлинитель Osnovo E-POE/1W - это высококачественное и надежное устройство, которое станет незаменимым помощником в организации системы видеонаблюдения. Удлинитель Osnovo E-POE/1W обеспечивает стабильное и быстрое подключение PoE-устройств. Благодаря этому, вы сможете обеспечить непрерывную работу системы видеонаблюдения, даже если устройства находятся на значительном расстоянии от источника питания. Удлинитель Osnovo E-POE/1W оснащен одним портом PoE, что позволяет подключить одно PoE-устройство. Это делает его удобным и экономичным решением для небольших систем видеонаблюдения. Удлинитель Osnovo E-POE/1W выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Удлинитель Osnovo E-POE/1W - это оптимальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и функциональность в своем оборудовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель Osnovo E-POE/1W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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