Набор ручного инструмента Bort BTK-150
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
150
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор шестигранных ключей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%8 280 руб. 13 000 руб.
В наличии
Код товара: 697761
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Загружаем...
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Загружаем...
8 280 руб. -36%
13 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
150
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х36х10
Вес, кг.
3.31
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-150
Набор ручного инструмента BORT BTK-150 - это незаменимый помощник для слесарных и ремонтных работ. В комплекте вы найдете 150 различных инструментов, которые помогут справиться с самыми разнообразными задачами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
150
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Набор ручного инструмента BORT BTK-150 - это незаменимый помощник для слесарных и ремонтных работ. В комплекте вы найдете 150 различных инструментов, которые помогут справиться с самыми разнообразными задачами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ручного инструмента Bort BTK-150 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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