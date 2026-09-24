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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмета (27887-H82) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмета (27887-H82)

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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмета (27887-H82)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
8 050 руб.  13 540 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмета (27887-H82)
8 050 руб. -41%
13 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
9
Наконечники головок
6-гранные, SL-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х9
Вес, кг.
5.9

Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмета (27887-H82)

Набор торцовых головок 1/2,1/4, 82 шт Kraftool 27887-H82 станет прекрасным помощником для профессионала. Идеально подходит для работы в слесарно-монтажных мастерских, а также автосервисах. Набор отличается универсальностью, в комплекте представлены все необходимые приспособления и насадки для выполнения широкого спектра операций.



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Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмета (27887-H82)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
9
Наконечники головок
6-гранные, SL-тип
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок 1/2,1/4, 82 шт Kraftool 27887-H82 станет прекрасным помощником для профессионала. Идеально подходит для работы в слесарно-монтажных мастерских, а также автосервисах. Набор отличается универсальностью, в комплекте представлены все необходимые приспособления и насадки для выполнения широкого спектра операций.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмета (27887-H82) - стоимость товара 8050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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