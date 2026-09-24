Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110)
Наборы инструментов ЗУБР — это отличное решение для выполнения разнообразных задач, требующих качественного и надежного подхода. Данный универсальный набор включает в себя 110 предметов, что позволяет использовать его для множества видов работ как в домашних условиях, так и в профессиональных целях. В набор входят: - Биты с посадкой 1/4 дюйма и 1/2 дюйма, обеспечивая универсальность и гибкость при работе с различными крепежами. - Торцевые головки в количестве 17 штук с посадкой 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Все головки оснащены шестигранными наконечниками, что обеспечивает надежный и точный контакт с крепежом. - Трещеточный ключ, который значительно упрощает процесс закручивания и откручивания благодаря своей функциональности и простоте использования. - 5 гаечных ключей. Диапазон размеров от 1,27 мм до 2,5 мм позволяет решать широкий спектр задач в различных сферах применения. - Одна отвертка, которая станет надежным помощником при выполнении точных работ. Вес набора составляет 6 кг, что позволяет легко транспортировать его и использовать в самых разнообразных условиях. Компактность и продуманная организация хранения всех инструментов внутри кейса обеспечивают удобство и быстроту доступа к нужному инструменту в любой момент. Бренд ЗУБР заслужил доверие благодаря высокому качеству и долговечности своих продуктов. Этот набор станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность, многофункциональность и удобство в эксплуатации. Независимо от сложности задачи, набор инструментов ЗУБР обеспечит высокое качество выполнения любой поставленной задачи.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитНабор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмет...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., ...
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15801, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковы...
-
В наличииЦена 8 050 руб. 13 540 руб.2013 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмет...
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитНабор инструментов Ombra OMT82S
-
В наличииЦена 8 780 руб.2195 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предмет...
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитНабор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 ...
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предмет...
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитНабор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 п...
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов,...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110)