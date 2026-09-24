Top.Mail.Ru
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - фото 3
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
110
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
Головки торц. 1/2?(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 мм) Головки торцовые 1/4?(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм) Головки торцовые удлиненные 1/2?(14,15,17,19,22 мм) Головки торцовые удлиненные 1/4?(6,7,8,9,10,11,12,13 мм) Головки торцовые E-TORX 1/2?(E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24) Головки торцовые E-TORX 1/4?(E4,E5,E6,E7,E8) Головки торцовые свечные с резиновой вставкой 1/2?(16,21 мм) Трещотки с быстрым сбросом 72 зубца(1/2?,1/4?) Шарнир карданный(1/2?,1/4?). Удлинители 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 890 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712493
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110)
7 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
110
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
Головки торц. 1/2?(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 мм) Головки торцовые 1/4?(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм) Головки торцовые удлиненные 1/2?(14,15,17,19,22 мм) Головки торцовые удлиненные 1/4?(6,7,8,9,10,11,12,13 мм) Головки торцовые E-TORX 1/2?(E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24) Головки торцовые E-TORX 1/4?(E4,E5,E6,E7,E8) Головки торцовые свечные с резиновой вставкой 1/2?(16,21 мм) Трещотки с быстрым сбросом 72 зубца(1/2?,1/4?) Шарнир карданный(1/2?,1/4?). Удлинители 1
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
5
Мин. размер ключей, мм
1.27
Макс. размер ключей, мм
2.5
Количество отверток, шт
1
Шлицы бит
sl10; sl12; sl3; sl4; sl6; sl7; sl8
Посадка бит
1/4 дюйма, 1/2 дюйма
Количество торцевых головок, шт
17
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х9
Вес, кг.
6.69

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110)

Наборы инструментов ЗУБР — это отличное решение для выполнения разнообразных задач, требующих качественного и надежного подхода. Данный универсальный набор включает в себя 110 предметов, что позволяет использовать его для множества видов работ как в домашних условиях, так и в профессиональных целях. В набор входят: - Биты с посадкой 1/4 дюйма и 1/2 дюйма, обеспечивая универсальность и гибкость при работе с различными крепежами. - Торцевые головки в количестве 17 штук с посадкой 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Все головки оснащены шестигранными наконечниками, что обеспечивает надежный и точный контакт с крепежом. - Трещеточный ключ, который значительно упрощает процесс закручивания и откручивания благодаря своей функциональности и простоте использования. - 5 гаечных ключей. Диапазон размеров от 1,27 мм до 2,5 мм позволяет решать широкий спектр задач в различных сферах применения. - Одна отвертка, которая станет надежным помощником при выполнении точных работ. Вес набора составляет 6 кг, что позволяет легко транспортировать его и использовать в самых разнообразных условиях. Компактность и продуманная организация хранения всех инструментов внутри кейса обеспечивают удобство и быстроту доступа к нужному инструменту в любой момент. Бренд ЗУБР заслужил доверие благодаря высокому качеству и долговечности своих продуктов. Этот набор станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность, многофункциональность и удобство в эксплуатации. Независимо от сложности задачи, набор инструментов ЗУБР обеспечит высокое качество выполнения любой поставленной задачи.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
110
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
Головки торц. 1/2?(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 мм) Головки торцовые 1/4?(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм) Головки торцовые удлиненные 1/2?(14,15,17,19,22 мм) Головки торцовые удлиненные 1/4?(6,7,8,9,10,11,12,13 мм) Головки торцовые E-TORX 1/2?(E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24) Головки торцовые E-TORX 1/4?(E4,E5,E6,E7,E8) Головки торцовые свечные с резиновой вставкой 1/2?(16,21 мм) Трещотки с быстрым сбросом 72 зубца(1/2?,1/4?) Шарнир карданный(1/2?,1/4?). Удлинители 1
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
5
Мин. размер ключей, мм
1.27
Макс. размер ключей, мм
2.5
Количество отверток, шт
1
Шлицы бит
sl10; sl12; sl3; sl4; sl6; sl7; sl8
Развернуть
Посадка бит
1/4 дюйма, 1/2 дюйма
Количество торцевых головок, шт
17
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Описание
Наборы инструментов ЗУБР — это отличное решение для выполнения разнообразных задач, требующих качественного и надежного подхода. Данный универсальный набор включает в себя 110 предметов, что позволяет использовать его для множества видов работ как в домашних условиях, так и в профессиональных целях. В набор входят: - Биты с посадкой 1/4 дюйма и 1/2 дюйма, обеспечивая универсальность и гибкость при работе с различными крепежами. - Торцевые головки в количестве 17 штук с посадкой 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Все головки оснащены шестигранными наконечниками, что обеспечивает надежный и точный контакт с крепежом. - Трещеточный ключ, который значительно упрощает процесс закручивания и откручивания благодаря своей функциональности и простоте использования. - 5 гаечных ключей. Диапазон размеров от 1,27 мм до 2,5 мм позволяет решать широкий спектр задач в различных сферах применения. - Одна отвертка, которая станет надежным помощником при выполнении точных работ. Вес набора составляет 6 кг, что позволяет легко транспортировать его и использовать в самых разнообразных условиях. Компактность и продуманная организация хранения всех инструментов внутри кейса обеспечивают удобство и быстроту доступа к нужному инструменту в любой момент. Бренд ЗУБР заслужил доверие благодаря высокому качеству и долговечности своих продуктов. Этот набор станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность, многофункциональность и удобство в эксплуатации. Независимо от сложности задачи, набор инструментов ЗУБР обеспечит высокое качество выполнения любой поставленной задачи.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профессионал (27635-H110) - купить по цене 7890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...