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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6

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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
18 000 руб.  29 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696529
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Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
кондиционер, пульт управления, шасси, ручки, переходник, фильтр, воздуховод, документация, упаковка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. уровень шума, дБ
51
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
мобильный
Макс. потребляемая мощность
950
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
29.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х36х33
Вес, кг.
25.5

Описание товара Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6

Мобильный кондиционер AC Electric Calypso ACE-09 FH/N6 поможет создать оптимальный климат у вас дома или в офисе. С мощностью охлаждения 9000 BTU он способен эффективно кондиционировать помещения площадью до 24 м?. Сенсорная панель управления и LED экран с отображением текущей температуры делают использование устройства интуитивно понятным и удобным. Экономия ресурсов – еще одно преимущество этого кондиционера. Он работает на озонобезопасном фреоне R290 и имеет класс энергоэффективности "А", что обеспечивает минимальное энергопотребление. Таймер на 24 часа и ночной режим SLEEP создают комфортные условия для сна и отдыха, а пульт дистанционного управления с подсветкой позволяет управлять кондиционером без лишних усилий.Функция автоматического покачивания жалюзи Auto Swing обеспечивает равномерное распределение воздуха, а режим осушения DRY поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении. Две скорости работы вентилятора позволяют регулировать интенсивность охлаждения.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-09 FH/N6




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
кондиционер, пульт управления, шасси, ручки, переходник, фильтр, воздуховод, документация, упаковка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
24
Макс. уровень шума, дБ
51
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.6
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
мобильный
Макс. потребляемая мощность
950
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
29.2
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер AC Electric Calypso ACE-09 FH/N6 поможет создать оптимальный климат у вас дома или в офисе. С мощностью охлаждения 9000 BTU он способен эффективно кондиционировать помещения площадью до 24 м?. Сенсорная панель управления и LED экран с отображением текущей температуры делают использование устройства интуитивно понятным и удобным. Экономия ресурсов – еще одно преимущество этого кондиционера. Он работает на озонобезопасном фреоне R290 и имеет класс энергоэффективности "А", что обеспечивает минимальное энергопотребление. Таймер на 24 часа и ночной режим SLEEP создают комфортные условия для сна и отдыха, а пульт дистанционного управления с подсветкой позволяет управлять кондиционером без лишних усилий.Функция автоматического покачивания жалюзи Auto Swing обеспечивает равномерное распределение воздуха, а режим осушения DRY поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении. Две скорости работы вентилятора позволяют регулировать интенсивность охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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