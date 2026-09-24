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Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) купить с доставкой в Москве
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Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+)

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Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 1
Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 2
Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 3
Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 4
Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 5
Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инверторный кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. производительность обогрева, кВт
2.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.5
Количество скоростей воздушного потока
4
  • Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 1
  • Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 2
  • Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 3
  • Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 4
  • Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 5
  • Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705157
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Характеристики

Бренд
Viomi
Тип товара
Инверторный кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
40
Макс. производительность обогрева, кВт
2.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.5
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1300
Номинальный ток, A
3.5
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
70
Высота внутреннего блока, см
19
Глубина внутреннего блока, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х65х47
Вес, кг.
32.2

Описание товара Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+)

Кондиционер Viomi Cross Pro 9 000BTU KFR- 2 5 GW/EY3PMB-A++/A+ - модель с богатым внутренним наполнением и глубокой системой очистки. Три вида управления сплит-системой не оставят без внимания настоящих ценителей своего времени и удобств. В данной модели предусмотрено не только управление при помощи пульта ДУ. Наличие встроенного WIFI и интеграции в "Умный ДОМ" позволит управлять системой через мобильное приложение Mi Home, а также использовать голосового управления . Производитель позаботился о вашем здоровье и предусмотрел дополнительную систему очистка воздуха UVC - излучением, которая убивает болезнетворные микроорганизмы на расстоянии 240-260 нанометров вплоть до разрушения молекулярной связи ДНК не давая им даже шанса на репликацию. Функции и режимы 1. Режим охлаждения - охладит помещение в жаркие летние дни. 2. В режиме обогрева сплит-система может работать на обогрев при температуре за окном до -15 градусов! 3. В режим вентилирования воздух проходит через фильтры (как и в любом другом режиме), перемешивается и равномерно распределяется по комнате. НЕ ПУТАЙТЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЮ. В режиме вентилирования нет притока свежего воздуха. Данный режим уместен в случаях, когда необходимо, например, уровнять температуру в комнате, убрать неприятные запахи и т.д., но при этом нет необходимости ни в обогреве, ни в охлаждении. 4 . В автоматическом режиме кондиционер сам выберет работать ему на обогрев или на охлаждение, чтобы достигнуть желаемой температуры. Зависеть выбор будет от показаний изначальной температуры в помещении. 5. Режим осушения. 6. Режим "TURBO" предназначен для охлаждения/обогрева помещения в максимально быстрый срок, и, следовательно работает на самой большой мощности. Достигнув необходимой температуры, он плавно понижает обороты и далее работает на поддержание. Режим ЭКО - предназначен для работы кондиционера в экономичном режиме (с целью экономии электроэнергии). Данная функция доступна как при охлаждении, так и при обогреве. Режим SLEEP - ночной режим будет поддерживать комфортную температуру во время сна, работая на пониженных оборотах вентилятора. В кондиционерах предложенной серии предусмотрена функция I FEEL , позволяющий контролировать температуру непосредственно в той части комнаты, в которой находится пульт ДУ. Теперь охладить дальнюю часть комнаты не представляет трудностей. Р ежим "Тишина" - бесшумный режим запускает кондиционер на самой низкой скорости вентилятора. Наличие таймера позволяет запрограммировать прибор на 24 часа. Настроив прибор на определенное время, вы вернетесь в помещение, где уже достигнута заданная температура. Кондиционер Viomi Cross порадует вас своим многообразием полезных и жизненно необходимых для по-настоящему качественной жизни и времяпрепровождения функциями!

Отзывы о товаре Кондиционер Viomi Cross Pro 9000BTU (KFR-25GW/EY2UMC-A++/A+)




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Характеристики
Бренд
Viomi
Тип товара
Инверторный кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
40
Макс. производительность обогрева, кВт
2.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.5
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Развернуть
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1300
Номинальный ток, A
3.5
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
70
Высота внутреннего блока, см
19
Глубина внутреннего блока, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Кондиционер Viomi Cross Pro 9 000BTU KFR- 2 5 GW/EY3PMB-A++/A+ - модель с богатым внутренним наполнением и глубокой системой очистки. Три вида управления сплит-системой не оставят без внимания настоящих ценителей своего времени и удобств. В данной модели предусмотрено не только управление при помощи пульта ДУ. Наличие встроенного WIFI и интеграции в "Умный ДОМ" позволит управлять системой через мобильное приложение Mi Home, а также использовать голосового управления . Производитель позаботился о вашем здоровье и предусмотрел дополнительную систему очистка воздуха UVC - излучением, которая убивает болезнетворные микроорганизмы на расстоянии 240-260 нанометров вплоть до разрушения молекулярной связи ДНК не давая им даже шанса на репликацию. Функции и режимы 1. Режим охлаждения - охладит помещение в жаркие летние дни. 2. В режиме обогрева сплит-система может работать на обогрев при температуре за окном до -15 градусов! 3. В режим вентилирования воздух проходит через фильтры (как и в любом другом режиме), перемешивается и равномерно распределяется по комнате. НЕ ПУТАЙТЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЮ. В режиме вентилирования нет притока свежего воздуха. Данный режим уместен в случаях, когда необходимо, например, уровнять температуру в комнате, убрать неприятные запахи и т.д., но при этом нет необходимости ни в обогреве, ни в охлаждении. 4 . В автоматическом режиме кондиционер сам выберет работать ему на обогрев или на охлаждение, чтобы достигнуть желаемой температуры. Зависеть выбор будет от показаний изначальной температуры в помещении. 5. Режим осушения. 6. Режим "TURBO" предназначен для охлаждения/обогрева помещения в максимально быстрый срок, и, следовательно работает на самой большой мощности. Достигнув необходимой температуры, он плавно понижает обороты и далее работает на поддержание. Режим ЭКО - предназначен для работы кондиционера в экономичном режиме (с целью экономии электроэнергии). Данная функция доступна как при охлаждении, так и при обогреве. Режим SLEEP - ночной режим будет поддерживать комфортную температуру во время сна, работая на пониженных оборотах вентилятора. В кондиционерах предложенной серии предусмотрена функция I FEEL , позволяющий контролировать температуру непосредственно в той части комнаты, в которой находится пульт ДУ. Теперь охладить дальнюю часть комнаты не представляет трудностей. Р ежим "Тишина" - бесшумный режим запускает кондиционер на самой низкой скорости вентилятора. Наличие таймера позволяет запрограммировать прибор на 24 часа. Настроив прибор на определенное время, вы вернетесь в помещение, где уже достигнута заданная температура. Кондиционер Viomi Cross порадует вас своим многообразием полезных и жизненно необходимых для по-настоящему качественной жизни и времяпрепровождения функциями!
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