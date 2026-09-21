Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC
Оконный кондиционер BALLU BWC-05 AC серии Wind Cool - идеальное решение для охлаждения небольшого помещения площадью 18 м2. Он представляет из себя моноблочную климатическую конструкцию, которая устанавливается в оконный проем, форточку, тонкую стенку или сэндвич-панель. При монтаже необходимо обеспечить качественную вентиляцию задней части аппарата. Он полностью готов к работе и не требует высокой квалификации в монтаже. Ежегодная дозаправка хладогентом не имеет смысла, так как фреоновая система замкнута. Оснащение устройства всеми элементами настоящего кондиционера: фреоном, воздушным фильтром, термостатом, испарителем, конденсатором, компрессором, обеспечивает надежную и долгую работу.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 420 руб.4605 руб. в СплитКондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6
-
В наличииЦена 18 790 руб.4698 руб. в СплитКондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWB/N6 Blue
-
В наличииЦена 18 790 руб.4698 руб. в СплитКондиционер мобильный Ballu Twinkle BPAC-09 DWR/N6 Red
-
В наличииЦена 19 720 руб.4930 руб. в СплитСплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект
-
В наличииЦена 20 920 руб.5230 руб. в СплитКондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-09 AZ/N6
-
В наличииЦена 21 540 руб. 40 380 руб.5385 руб. в СплитКондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPB/N6 black
-
В наличииЦена 21 730 руб.5433 руб. в СплитСплит-система Electrolux Smartline EACS-09HSM/N8_V2 комплект
-
В наличииЦена 23 741 руб. 29 690 руб.5936 руб. в СплитКондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC
-
В наличииЦена 25 641 руб. 32 070 руб.6411 руб. в СплитКондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y
-
В наличииЦена 26 540 руб.6635 руб. в СплитКондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-12 AZ/N6
-
В наличииЦена 28 491 руб. 35 630 руб.7123 руб. в СплитКондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC
-
В наличииЦена 28 491 руб.7123 руб. в СплитКондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Отзывы о товаре Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-05 AC