Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный AC ELECTRIC ACE-07 FH/N6
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Мобильный кондиционер AC Electric ACE-07 FH/N6 — это идеальное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе. С его помощью вы сможете легко поддерживать оптимальную температуру даже в самые жаркие дни. ? Осушение воздуха — важная функция, которая поможет создать приятную атмосферу, особенно в условиях повышенной влажности. Кондиционер эффективно справляется с этой задачей, обеспечивая свежесть и комфорт. ? Благодаря режиму «Сон» вы сможете наслаждаться тихим и спокойным сном, не беспокоясь о шуме. Уровень шума внутреннего блока всего 49 дБ, что делает его практически незаметным в ночное время. ? Удобный пульт дистанционного управления позволяет легко настраивать кондиционер, не вставая с места. Вы сможете регулировать скорость вращения вентилятора и выбирать нужный режим работы с максимальным комфортом. ? Этот мобильный кондиционер подходит для помещений площадью до 18 м?, что делает его отличным выбором для небольших комнат, кабинетов или дач. Его компактные размеры (высота 686 мм, ширина 330 мм и глубина 292 мм) позволяют легко перемещать устройство по вашему пространству. ?? Не забывайте, что кондиционер использует экологически чистый хладагент R 290, что делает его безопасным для окружающей среды. ? С функцией авторестарта после пропадания питания и таймером включения/выключения, AC Electric ACE-07 FH/N6 станет надежным помощником в создании комфортного климата в вашем доме.
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