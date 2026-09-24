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Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU купить с доставкой в Москве
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Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU

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Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU - фото 1
Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU - фото 1
  • Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696467
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Характеристики

Бренд
ATuMan
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
сохранение температурных значений, функция часов, функция календаря
Способ монтажа
накладной
Цвет
белый
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Тип соединения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
60

Описание товара Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU

Датчик для умного дома ATuMan — компактное решение для самостоятельной работы в системе домашней автоматизации. Автономный формат делает его удобным для размещения там, где важно использовать отдельный датчик без привязки к постоянному присутствию пользователя. Практичный выбор для организации умного дома с устройствами ATuMan.

Отзывы о товаре Датчик температуры и влажности ATuMan TH1 EU




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Характеристики
Бренд
ATuMan
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
сохранение температурных значений, функция часов, функция календаря
Способ монтажа
накладной
Цвет
белый
Автономный
да
Работает в системе умный дом
да
Тип соединения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик для умного дома ATuMan — компактное решение для самостоятельной работы в системе домашней автоматизации. Автономный формат делает его удобным для размещения там, где важно использовать отдельный датчик без привязки к постоянному присутствию пользователя. Практичный выбор для организации умного дома с устройствами ATuMan.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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