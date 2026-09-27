Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522)
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Характеристики
Описание товара Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522)
Улавливает движение и запускает удобные сценарии освещения. Или передаёт, что в помещении кто-то есть. Беспроводной компактный датчик можно установить где угодно, в квартире или на даче: в прихожей, ванной, комнатах и даже на лоджии. Свяжите датчик с другими устройствами умного дома и создавайте множество удобных сценариев в приложении Дом с Алисой. Например, освещение в прихожей сможет включаться автоматически, когда вы вернётесь домой. А чтобы свет не горел зря, можно настроить его выключение при отсутствии движения. Также в приложении легко настроить пуш-уведомления с ними вы всегда будете в курсе, например, если дома возникнет какое-то движение, пока вас нет. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.
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