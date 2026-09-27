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Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) купить с доставкой в Москве
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Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522)

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Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 1
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 2
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 3
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 4
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 5
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 6
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 7
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 8
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 9
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 10
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 11
Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 1
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 2
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 3
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 4
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 5
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 6
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 7
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 8
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 9
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 10
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 11
  • Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 390 руб.  4 111 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612065
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х5
Вес, г.
100

Описание товара Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522)

Улавливает движение и запускает удобные сценарии освещения. Или передаёт, что в помещении кто-то есть. Беспроводной компактный датчик можно установить где угодно, в квартире или на даче: в прихожей, ванной, комнатах и даже на лоджии. Свяжите датчик с другими устройствами умного дома и создавайте множество удобных сценариев в приложении Дом с Алисой. Например, освещение в прихожей сможет включаться автоматически, когда вы вернётесь домой. А чтобы свет не горел зря, можно настроить его выключение при отсутствии движения. Также в приложении легко настроить пуш-уведомления с ними вы всегда будете в курсе, например, если дома возникнет какое-то движение, пока вас нет. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.

Отзывы о товаре Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Описание
Улавливает движение и запускает удобные сценарии освещения. Или передаёт, что в помещении кто-то есть. Беспроводной компактный датчик можно установить где угодно, в квартире или на даче: в прихожей, ванной, комнатах и даже на лоджии. Свяжите датчик с другими устройствами умного дома и создавайте множество удобных сценариев в приложении Дом с Алисой. Например, освещение в прихожей сможет включаться автоматически, когда вы вернётесь домой. А чтобы свет не горел зря, можно настроить его выключение при отсутствии движения. Также в приложении легко настроить пуш-уведомления с ними вы всегда будете в курсе, например, если дома возникнет какое-то движение, пока вас нет. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Датчик движения и освещения Яндекс с Zigbee (YNDX-00522) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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