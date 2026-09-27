Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520)
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Характеристики
Описание товара Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520)
Компактный беспроводный датчик реагирует на открытие дверей и окон. Свяжите датчик с разными устройствами и создавайте сценарии в приложении Дом с Алисой. Когда датчик сработает, будут запускаться разные сценарии умного дома для вашего комфорта и спокойствия. Попробуйте задать сценарий, по которому датчик напомнит проветрить комнату, если окна закрыты больше 12 часов. И свяжите его с умным кондиционером, чтобы кондиционер не работал впустую, пока вы проветриваете. А ещё можно привязать датчик к умной лампочке — и свет в прихожей будет включаться автоматически, когда вы приходите домой. Вы всегда можете удалённо проверить статус датчика в приложении Дом с Алисой. Например, посмотреть, не забыли ли закрыть дома окно, или убедиться, что ребёнок вернулся из школы. Также в приложении можно настроить пуш-уведомления, чтобы быть в курсе, как дела дома. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств. Датчик легко установить. Он состоит из двух частей: одна крепится на дверной косяк или оконную раму, другая — на дверь или створку окна.
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