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Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) купить с доставкой в Москве
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Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520)

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Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 1
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 2
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 3
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 4
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 5
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 6
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 7
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 8
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 9
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 10
Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 1
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 2
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 3
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 4
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 5
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 6
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 7
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 8
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 9
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 10
  • Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
2 340 руб.  4 072 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613276
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х22
Вес, кг.
5.82

Описание товара Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520)

Компактный беспроводный датчик реагирует на открытие дверей и окон. Свяжите датчик с разными устройствами и создавайте сценарии в приложении Дом с Алисой. Когда датчик сработает, будут запускаться разные сценарии умного дома для вашего комфорта и спокойствия. Попробуйте задать сценарий, по которому датчик напомнит проветрить комнату, если окна закрыты больше 12 часов. И свяжите его с умным кондиционером, чтобы кондиционер не работал впустую, пока вы проветриваете. А ещё можно привязать датчик к умной лампочке — и свет в прихожей будет включаться автоматически, когда вы приходите домой. Вы всегда можете удалённо проверить статус датчика в приложении Дом с Алисой. Например, посмотреть, не забыли ли закрыть дома окно, или убедиться, что ребёнок вернулся из школы. Также в приложении можно настроить пуш-уведомления, чтобы быть в курсе, как дела дома. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств. Датчик легко установить. Он состоит из двух частей: одна крепится на дверной косяк или оконную раму, другая — на дверь или створку окна.

Отзывы о товаре Датчик открытия дверей и окон Яндекс с Zigbee (YNDX-00520)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчики для умного дома
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный беспроводный датчик реагирует на открытие дверей и окон. Свяжите датчик с разными устройствами и создавайте сценарии в приложении Дом с Алисой. Когда датчик сработает, будут запускаться разные сценарии умного дома для вашего комфорта и спокойствия. Попробуйте задать сценарий, по которому датчик напомнит проветрить комнату, если окна закрыты больше 12 часов. И свяжите его с умным кондиционером, чтобы кондиционер не работал впустую, пока вы проветриваете. А ещё можно привязать датчик к умной лампочке — и свет в прихожей будет включаться автоматически, когда вы приходите домой. Вы всегда можете удалённо проверить статус датчика в приложении Дом с Алисой. Например, посмотреть, не забыли ли закрыть дома окно, или убедиться, что ребёнок вернулся из школы. Также в приложении можно настроить пуш-уведомления, чтобы быть в курсе, как дела дома. Для подключения датчика к Умному дому с Алисой нужна Станция, поддерживающая протокол Zigbee. Если ваша Станция без Zigbee, для подключения вам понадобится Хаб Яндекса для устройств. Датчик легко установить. Он состоит из двух частей: одна крепится на дверной косяк или оконную раму, другая — на дверь или створку окна.
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