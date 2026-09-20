Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A)
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Характеристики
Описание товара Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A)
В датчик встроена мощная сирена на 85 дБ, которая включается при обнаружении утечки. Также включается мигающий красный светодиод. Автоматически добавляется в «Охранную систему»* в Aqara Home. При обнаружении утечки включит сирену на всех хабах. На смартфон отправляется push-уведомление. Необходимо активировать функцию на главном экране приложения. Все датчики связаны Автоматически все датчики газа связаны между собой. Например, у вас установлены датчики в каждой комнате. Как только в одной комнате будет зафиксирована утечка, сигнализация включится автоматически на всех датчиках. Тем самым, датчики «подстраховывают» друг друга. Функцию можно отключить в меню устройства. Автоматизации Настройте выключение сигнализации через другие устройства Aqara. Например, нажатием на мини-кнопку или жестом «ОК» в камеру G3. Это поможет быстро устранить громкий звук сирены во время экстренной ситуации. Совместимость и Zigbee 3.0 Воспользуйтесь преимуществами протокола Zigbee 3.0, быстрой и энергоэффективной технологией Умного дома. Датчик служит ретранслятором сигнала — это повышает стабильность связи, скорость отклика и зону покрытия. Aqara Smart Natural Gas Detector совместим с большинством популярных экосистем Умного дома (HomeKit, Yandex, IFTTT и др.). Объединение нескольких датчиков в одну группу: сигнал тревоги будет звучать на всех датчиках газа Aqara в вашем доме.
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