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Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) купить с доставкой в Москве
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Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A)

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Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 1
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 2
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 3
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 4
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 5
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 6
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 7
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 8
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 9
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 10
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 11
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 12
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 13
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 14
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 15
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 16
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 17
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 18
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 19
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 20
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 21
Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 1
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 2
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 3
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 4
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 5
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 6
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 7
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 8
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 9
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 10
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 11
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 12
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 13
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 14
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 15
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 16
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 17
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 18
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 19
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 20
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 21
  • Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
6 600 руб.  11 286 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652614
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
условия эксплуатации: влажность до 93%, температура от -10°C до 55°C
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Amazon Alexa, Apple HomeKit, Aqara Home, Google Home, Умный дом Яндекса, Алиса
Работает в системе умный дом
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
78

Описание товара Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A)

В датчик встроена мощная сирена на 85 дБ, которая включается при обнаружении утечки. Также включается мигающий красный светодиод. Автоматически добавляется в «Охранную систему»* в Aqara Home. При обнаружении утечки включит сирену на всех хабах. На смартфон отправляется push-уведомление. Необходимо активировать функцию на главном экране приложения. Все датчики связаны Автоматически все датчики газа связаны между собой. Например, у вас установлены датчики в каждой комнате. Как только в одной комнате будет зафиксирована утечка, сигнализация включится автоматически на всех датчиках. Тем самым, датчики «подстраховывают» друг друга. Функцию можно отключить в меню устройства. Автоматизации Настройте выключение сигнализации через другие устройства Aqara. Например, нажатием на мини-кнопку или жестом «ОК» в камеру G3. Это поможет быстро устранить громкий звук сирены во время экстренной ситуации. Совместимость и Zigbee 3.0 Воспользуйтесь преимуществами протокола Zigbee 3.0, быстрой и энергоэффективной технологией Умного дома. Датчик служит ретранслятором сигнала — это повышает стабильность связи, скорость отклика и зону покрытия. Aqara Smart Natural Gas Detector совместим с большинством популярных экосистем Умного дома (HomeKit, Yandex, IFTTT и др.). Объединение нескольких датчиков в одну группу: сигнал тревоги будет звучать на всех датчиках газа Aqara в вашем доме.

Отзывы о товаре Датчик газа AQARA Smart Natural Gas Detector белый (JT-BZ-03AQ/A)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
условия эксплуатации: влажность до 93%, температура от -10°C до 55°C
Способ монтажа
накладн. на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Amazon Alexa, Apple HomeKit, Aqara Home, Google Home, Умный дом Яндекса, Алиса
Работает в системе умный дом
да
Страна производитель
Китай
Описание
В датчик встроена мощная сирена на 85 дБ, которая включается при обнаружении утечки. Также включается мигающий красный светодиод. Автоматически добавляется в «Охранную систему»* в Aqara Home. При обнаружении утечки включит сирену на всех хабах. На смартфон отправляется push-уведомление. Необходимо активировать функцию на главном экране приложения. Все датчики связаны Автоматически все датчики газа связаны между собой. Например, у вас установлены датчики в каждой комнате. Как только в одной комнате будет зафиксирована утечка, сигнализация включится автоматически на всех датчиках. Тем самым, датчики «подстраховывают» друг друга. Функцию можно отключить в меню устройства. Автоматизации Настройте выключение сигнализации через другие устройства Aqara. Например, нажатием на мини-кнопку или жестом «ОК» в камеру G3. Это поможет быстро устранить громкий звук сирены во время экстренной ситуации. Совместимость и Zigbee 3.0 Воспользуйтесь преимуществами протокола Zigbee 3.0, быстрой и энергоэффективной технологией Умного дома. Датчик служит ретранслятором сигнала — это повышает стабильность связи, скорость отклика и зону покрытия. Aqara Smart Natural Gas Detector совместим с большинством популярных экосистем Умного дома (HomeKit, Yandex, IFTTT и др.). Объединение нескольких датчиков в одну группу: сигнал тревоги будет звучать на всех датчиках газа Aqara в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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