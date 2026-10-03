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Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) купить с доставкой в Москве
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Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030)

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Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 1
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 2
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 3
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 4
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 5
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 6
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 7
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 8
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 9
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 10
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 11
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 12
Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчики для умного дома
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 1
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 2
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 3
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 4
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 5
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 6
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 7
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 8
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 9
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 10
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 11
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 12
  • Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 750 руб.  3 273 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643483
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
поддержка сценариев, с оповещением на телефон
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Sber
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х23
Вес, г.
46

Описание товара Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030)

Умный датчик открытия для умного дома Sber Zigbee Датчик сигнализирует об открытии створки двери или окна: он состоит из основного блока и магнита и срабатывает, когда они разъединяются. При срабатывании датчик может запускать сценарии автоматизации: включать и выключать устройства умного дома, менять режим их работы. Эти сценарии вы создаёте сами — например, можете сделать, чтобы датчик включал умные лампы в прихожей, когда вы входите, или выключал розетку с увлажнителем, если вы открыли окно. Сценарии могут управлять как устройствами Sber, так и устройствами других производителей, интегрированных с умным домом Sber. Следить за статусом датчика можно в приложениях Салют и СберБанк Онлайн, на устройствах с ассистентом Салют, а ещё — на сайте activation.sber.ru. Для монтажа датчика не нужны провода — он работает от двух батареек, их хватит примерно на год. К умному дому датчик подключается через хаб Sber, он продаётся отдельно.

Отзывы о товаре Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030)




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Датчики для умного дома
Дополнительно
поддержка сценариев, с оповещением на телефон
Способ монтажа
накладной на поверхность
Тип подключения
беспроводное
Цвет
белый
Экосистема
Sber
Работает в системе умный дом
да
Протокол связи
ZigBee
Страна производитель
Китай
Описание
Умный датчик открытия для умного дома Sber Zigbee Датчик сигнализирует об открытии створки двери или окна: он состоит из основного блока и магнита и срабатывает, когда они разъединяются. При срабатывании датчик может запускать сценарии автоматизации: включать и выключать устройства умного дома, менять режим их работы. Эти сценарии вы создаёте сами — например, можете сделать, чтобы датчик включал умные лампы в прихожей, когда вы входите, или выключал розетку с увлажнителем, если вы открыли окно. Сценарии могут управлять как устройствами Sber, так и устройствами других производителей, интегрированных с умным домом Sber. Следить за статусом датчика можно в приложениях Салют и СберБанк Онлайн, на устройствах с ассистентом Салют, а ещё — на сайте activation.sber.ru. Для монтажа датчика не нужны провода — он работает от двух батареек, их хватит примерно на год. К умному дому датчик подключается через хаб Sber, он продаётся отдельно.
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Доставка
Отзывы


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