Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030)
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Характеристики
Описание товара Умный датчик открытия Sber (SBDV-00030)
Умный датчик открытия для умного дома Sber Zigbee Датчик сигнализирует об открытии створки двери или окна: он состоит из основного блока и магнита и срабатывает, когда они разъединяются. При срабатывании датчик может запускать сценарии автоматизации: включать и выключать устройства умного дома, менять режим их работы. Эти сценарии вы создаёте сами — например, можете сделать, чтобы датчик включал умные лампы в прихожей, когда вы входите, или выключал розетку с увлажнителем, если вы открыли окно. Сценарии могут управлять как устройствами Sber, так и устройствами других производителей, интегрированных с умным домом Sber. Следить за статусом датчика можно в приложениях Салют и СберБанк Онлайн, на устройствах с ассистентом Салют, а ещё — на сайте activation.sber.ru. Для монтажа датчика не нужны провода — он работает от двух батареек, их хватит примерно на год. К умному дому датчик подключается через хаб Sber, он продаётся отдельно.
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