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Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F)

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Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 4
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 5
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 6
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 7
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 8
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 9
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 10
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 4
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 5
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 6
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 7
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 8
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 9
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 10
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696352
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
316

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F)

Видеокарта Sinotex GeForce GT 710 Ninja – модель стартового уровня от всемирно известного производителя высокотехнологичных компьютерных компонентов. Видеоадаптер оптимален для монтажа в системные блоки, владельцы которых отдают предпочтение процессору без встроенного видео, но при этом не нуждаются в видеокарте, обладающей высокой производительностью. Преимуществом устройства является наличие трех видеовыходов – DVI-D, HDMI и VGA (D-Sub). Стоит отметить и невысокий (лишь 19 Вт) максимальный уровень энергопотребления. Рекомендованная номинальная мощность блока питания равна 300 Вт.

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Sinotex GeForce GT 710 Ninja – модель стартового уровня от всемирно известного производителя высокотехнологичных компьютерных компонентов. Видеоадаптер оптимален для монтажа в системные блоки, владельцы которых отдают предпочтение процессору без встроенного видео, но при этом не нуждаются в видеокарте, обладающей высокой производительностью. Преимуществом устройства является наличие трех видеовыходов – DVI-D, HDMI и VGA (D-Sub). Стоит отметить и невысокий (лишь 19 Вт) максимальный уровень энергопотребления. Рекомендованная номинальная мощность блока питания равна 300 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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