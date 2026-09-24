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Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка

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Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - фото 1
Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - фото 2
Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - фото 3
Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - фото 1
  • Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - фото 2
  • Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - фото 3
  • Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Бьюсь Как Рыба, Танька, Аты-Баты, Горько (Свадьба), Эх, Дал Бы Кто Взаймы (ГИБДД) Снегири, Дальнобойная, Ода Вольности, Город Сочи, Голуби, Город В Пробках, Я Привык Улыбаться Людям
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Бьюсь Как Рыба, Танька, Аты-Баты, Горько (Свадьба), Эх, Дал Бы Кто Взаймы (ГИБДД) Снегири, Дальнобойная, Ода Вольности, Город Сочи, Голуби, Город В Пробках, Я Привык Улыбаться Людям



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Трофимов
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Бьюсь Как Рыба, Танька, Аты-Баты, Горько (Свадьба), Эх, Дал Бы Кто Взаймы (ГИБДД) Снегири, Дальнобойная, Ода Вольности, Город Сочи, Голуби, Город В Пробках, Я Привык Улыбаться Людям
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Бьюсь Как Рыба, Танька, Аты-Баты, Горько (Свадьба), Эх, Дал Бы Кто Взаймы (ГИБДД) Снегири, Дальнобойная, Ода Вольности, Город Сочи, Голуби, Город В Пробках, Я Привык Улыбаться Людям


Теги товара: Шансон, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сергей Трофимов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804275) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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