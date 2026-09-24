Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник, Вадим Самойлов
Альбом (сингл)
Тень Вампира
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 696183
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2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник, Вадим Самойлов
Альбом (сингл)
Тень Вампира
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зарубежный рэп и хип-хопНе кончается пытка, Теперь - ты, Cердце бьется на три четверти, Оборотень, Граф «Д» Зарубежный рэп и хип-хопЭтот мир не ждёт гостей, Бисер у ног, Искушение, Упыри и вурдалаки сотоварищи его, Вот и тень моя…, Две судьбы
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник, Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник, Вадим Самойлов
Альбом (сингл)
Тень Вампира
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зарубежный рэп и хип-хопНе кончается пытка, Теперь - ты, Cердце бьется на три четверти, Оборотень, Граф «Д» Зарубежный рэп и хип-хопЭтот мир не ждёт гостей, Бисер у ног, Искушение, Упыри и вурдалаки сотоварищи его, Вот и тень моя…, Две судьбы
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник, Limited Edition
Купить Пикник - Тень Вампира (Gold) (4680068802455) виниловая пластинка - по цене 2470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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